Maraş’ta şarbon paniği: Mahalle karantinaya alındı

Maraş'ın Afşin ilçesinde, vücudunda yaralar çıkan bir vatandaşa yediği etten şarbon bulaştığı belirlendi. Mahalle karantina altına alındı.

Çobanbeyli Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, el ve vücudunda yaralar çıkması üzerine bu sabah Afşin Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerde adı açıklanmayan hastada şarbon tespit edildi. Hastanın et yediğini söylemesi üzerine de durum Afşin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirildi. Ette yapılan incelemede de şarbona rastlandı.

Mahalle hemen karantina altına alındı. 1500 hayvanın bulunduğu mahalleye, hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken, ekipler ilaçlama çalışması başlattı. (DHA)

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