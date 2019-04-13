Sudan’da Geçici Askeri Konsey sokağa çıkma yasağını kaldırdı

Sudan’da “Özgürlük ve Değişim Bildirgesi”ne bağlı muhalefet grupları, yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesi talebinde ısrarını sürdürüyor.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi güçleri olarak bilinen Sudan'da muhalefetin çatı birliği yayımladığı bildiride, başkent Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı önünde ve diğer vilayetlerde “Yönetimin geçici sivil hükümete tamamen devredilene dek gösteri ve grevlere devam edileceğini” duyurdu.

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AVAD BİN AVF'IN İSTİFASI HAREKETİ DURDURMADI

Ömer el-Beşir'in görevden alınması sonrasında yemin ederek Askeri Geçiş Konseyi Başkanı olarak göreve gelen Avad bin Avf'ın bir günü tamamlamadan görevden ayrılması ve yerine Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın geçmesi Sudan'daki kitlesel eylemleri engellemedi.

Bildiride, Avad bin Avf'ın istifasının “yüce devrimin baskısı altında” gerçekleştiği, tüm eski rejim düşene kadar harekete devam edileceği vurgulandı.

Silahlı Kuvvetlere hitaben “değişen yüzlerin kesinlikle kabul edilmeyeceği” ifade edilerek, ordudan yönetimin derhal “Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri” Konseyi aracılığıyla sivil geçiş hükümetine devredilmesinin garanti altına alınması istendi.

Bildiride, keyfi kararların derhal iptal edilmesi, eski rejimin tüm yönetici kadrolarının adil bir şekilde mahkemeye çıkarılana dek tutulması talebi de yer aldı.

Bin Avf'ın istifasının hemen akabinde yayımlanan ortak bildiride, ülkede protestoların hareket gücünü oluşturan Sudan Meslek Odaları (SPA), Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri, Muhalif Toplanma Koalisyonu gibi muhalefet güçlerinin adları yer aldı.

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EYLEMLERİN SÜRMESİ ÜZERİNE ASKERİ YÖNETİM GERİ ADIM ATTI

Bin Avf’ın istifası sonrası Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığına getirilen Abdulfettah El Burhan ise devam eden eylemlerle ilgili açıklama yaptı. Darbeyle birlikte ilan edilen sokağa çıkma yasağına halkın uymayarak eylemlerini sürdürmesi üzerine sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıklayan El Burhan, tüm vilayetlerde valilerin görevine de son verildiğini duyurdu.

El Burhan, geçiş döneminin en fazla 2 yıl olacağını ifade ederken; “Hayatın normal seyrine dönmesi için vatandaşlardan destek bekliyoruz” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah El Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan, yemin ederek görevine başladı. (Hartum/AA)

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