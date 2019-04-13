ODTÜ Bilim Günleri'nin beşincisi düzenleniyor

5. ODTÜ Bilim Günleri başladı. İki gün sürecek olan etkinliğin açılış konuşmasını yapan ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral, etkinliğin tamamen öğrencilerin emeği ile yürütüldüğünü vurguladı. Etkinlik programının kendisini çok etkilediğini belirten Oral, “Bilimin ışığını böyle etkinliklerin düzenlenmesine emek veren öğrenciler parlatacak” dedi.

Oral, ODTÜ Bilim Günleri'nin beşinci kez düzenlenmesini bir başarı olarak değerlendirerek, bu başarının öğrencilerin emeği sayesinde kazanıldığını ifade etti. Oral, “Öğrenciler bizden aldıkları meşaleyi daha parlak bir biçimde ileriye taşıyacaklardır. Bizim yaşımıza geldiklerinde de çocuklarına daha iyi yarınlar bırakacaklar. Bilimin ışığını böyle etkinliklerin düzenlenmesine emek veren öğrenciler parlatacak” diye konuştu.

İnsan hayatında bilim ve felsefenin önemli bir yer tuttuğunu belirten Oral, geçen hafta çekilen kara delik fotoğrafı üzerinden bilimle olmaz denen şeylerin olabileceği gerçeğinin altını çizdi. Bilimin sürekli devam ettiğini söyleyen Oral, insanları diğer hayvanlardan ayıran özelliğin ise başta bilimsel düşünce olduğunu ve insanların günlük yaşamını garanti altına almasından sonra ise felsefenin geliştiğini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)