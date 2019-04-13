Ankara ve Diyarbakır'da onlarca sokak köpeği öldürülmüş halde bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesi yakınlarındaki boş arazide, çöp torbalarına konulmuş halde onlarca köpek ölüsü bulundu.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğinden (HAYKURDER) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yanındaki boş arazide siyah çöp torbalarına konulmuş halde onlarca köpeğin cesedi bulundu.

Dernek temsilcilerinin haberi alır almaz olay yerine gittiğini belirten HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, köpeklerin poşetlere konularak boş araziye atıldığını kaydetti.

“BU KATLİAMLARA 'DUR' DEMENİN TEK YOLU YASADIR”

Paçalı, şu bilgileri verdi:

“Ölüm sebeplerinin ne olduğunu, bu cesetlerin buraya kim tarafından atıldığını bilmiyoruz ama korkarız ki bu da yeni bir katliam. Türkiye'nin her yerinden her gün yeni katliam haberleri alıyoruz. İnsanlık yavaş yavaş çürüyor. Yetkililer yasa çıkartmak için hala daha ne bekliyor? Bu katliamlar ne zaman bitecek? Devlet ne zaman müdahale edecek? Bu katliamlara 'dur' demenin tek yolu yasadır. Yasa istiyoruz.”

DİYARBAKIR'DA ÖLÜ BULUNAN 13 KÖPEK ÇUKURA GÖMÜLDÜ

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ise yol kenarında bulunan ve iddiaya göre zehirlenerek öldürülen 13 köpek, köylüler tarafından çukura gömüldü.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Altınakar Mahallesi Gelensu mezrasında meydana geldi. Bölge halkı yol kenarında 13 köpeği ölü buldu. Hayvanları gelen koku üzerine bulduklarını söyleyen mezra sakinleri, köpeklerin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldüklerini iddia etti. Köpekler boş arazide açılan çukura gömüldü. Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler, köpekleri öldürenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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