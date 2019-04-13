Batman ve Elazığ’da iş cinayeti: 2 işçi hayatını kaybetti

Kar hırsı nedeniyle güvenlik önlemlerinin alınmaması işçilerin canını almaya devam ediyor. Elazığ ve Batman’da yaşanan iş cinayetlerinde 2 işçi hayatını kaybetti.

Batman'da, kız öğrenci yurdunda çalışan Sevda Doğru (26), ütü yaptığı bantlı silindir ütü makinesine önce eşarbını sonra kollarını kaptırdı. Doğru, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İş cinayeti saat 09.30 sıralarında Süveybe Ana Kızı Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta çalışan engelli personel Sevda Doğru, çamaşırhanedeki bantlı silindir ütü makinesinde ütü yapmaya başladı. Ancak bu sırada başındaki eşarbın bir ucu silindire dolandı. Doğru, can havliyle 2 eliyle eşarbını çıkartmak istedi. Ancak elleri de silindire kapıldı. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yurt çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından Doğru'nun cansız bedenini, otopsi için Batman Bölge Hastanesi morguna kaldırdı.

ELAZIĞ'DA İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ’da ise Üniversite Mahallesi'ndeki bir hastanenin ek bina inşaatında çalışan Murat Akduman (39), henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)