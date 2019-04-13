Batman, Elazığ ve Kocaeli'de iş cinayeti: 3 işçi yaşamını yitirdi

Kar hırsı nedeniyle güvenlik önlemlerinin alınmaması işçilerin canını almaya devam ediyor. Batman, Elazığ ve Kocaeli'de yaşanan iş cinayetlerinde 3 işçi hayatını kaybetti.

EŞARBI SİLİNDİRE KAPILAN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Batman'da, kız öğrenci yurdunda çalışan Sevda Doğru (26), ütü yaptığı bantlı silindir ütü makinesine önce eşarbını sonra kollarını kaptırdı. Doğru, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre iş cinayeti dün saat 09.30 sıralarında Süveybe Ana Kızı Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta çalışan engelli personel Sevda Doğru, çamaşırhanedeki bantlı silindir ütü makinesinde ütü yapmaya başladı. Ancak bu sırada başındaki eşarbın bir ucu silindire dolandı. Doğru, can havliyle 2 eliyle eşarbını çıkartmak istedi. Ancak elleri de silindire kapıldı. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yurt çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından Doğru'nun cansız bedenini, otopsi için Batman Bölge Hastanesi morguna kaldırdı.

ELAZIĞ'DA İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ’da Üniversite Mahallesi'ndeki bir hastanenin ek bina inşaatında çalışan Murat Akduman (39), dün henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü. DHA'nın haberine göre çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KOCAELİ'DE KAZANA DÜZEN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, plastik hammadde bulunan kazanın içine düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansının (AA) aktardığına göre Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) plastik üretimi yapan bir fabrikada çalışan Önder Çiçek, henüz belirlenemeyen nedenle içinde plastik hammadde bulunan kazanın içine düştü. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Çiçek, ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çiçek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)