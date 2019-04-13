İzmir Kitap Fuarında "Hangi Sabahattin Ali?" söyleşisi

24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında Kor Kitap ve Manos Kitap "Hangi Sabahattin Ali" başlıklı söyleşi düzenledi. Moderatörlüğünü Fırat Belen’in yaptığı söyleşinin konuşmacıları ise 1950 kuşağı öykücülerinden Adnan Özyalçıner ve Manos Kitap editörlerinden Şair C.Hakkı Zariç oldu.

Kor Kitap ve Manos Kitap 24.İzmir Tüyap Kitap Fuarının 7'inci gününde "Hangi Sabahattin Ali" söyleşisi düzenledi. Fuar alanında bulunan 1’inci Konferans Salonu’nda yapılan söyleşide Sabahattin Ali’nin öykücülüğü konuşuldu.

"SABAHATTİN ALİ BİZİM MAHALLENİN YAZARI"

Telifinin bitmesi ile birçok yayınevinin kitaplarını bastığı Sabahattin Ali’yi yayınevi olarak niçin bastıklarını anlatan C.Hakkı Zariç, “Mesele bir yazarın telifini düşüp onun kitaplarını istismar etmek meselesi değil mesele yayın ilklerinize uyup uymama meselesidir. Ayrıca uyabilen bir yazar da olabilirdi ama burada kültürel değerin sizin aracılığınızla insanlara ulaştırabilmek düşüncesiydi. Neden bastık? Çünkü bizim mahallenin yazarı, sosyalist gerçekçi bir yayınevimiz dolayısıyla Sabahattin Ali gibi sosyalist gerçekçi bir yazın işçiliği yapan bu çizgideki edebiyatçıyı bizim yayımlamamak gibi bir lüksümüz olamazdı. Teliften düşüp düşmeme değil bir yazarı görüp görmeme meselesidir. Biz aynı zamanda kavga arkadaşımızın kitabını yayımladık. Sabahattin Ali’nın yayıncısı olarak yazarlarımızın arasında olması dolayısıyla mutluluk duyuyoruz dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"ELEŞTİREL GERÇEKÇİLİKTEN TOPLUMSAL GERÇEKLİĞE…"

Aynı zamanda Kor Kitap’tan yayınlanan Sabahattin Ali’nin kitaplarına önsöz yazan usta yazar Adnan Özyalçıner de Sabahattin Ali’nin öykücülüğüne değindi. Özyalçıner, “Ezilen insanların acılarını adaletsizlikleri yoksulluk ve yoksunlukları anlatır. Çevreye dışardan bakmaz o çevre içinde yaşayarak olayları içinde eleştirir. Gözleme dayalı gerçekçilik yerine eleştirel gerçekçiliğe daha da ileri giderek toplumsal gerçekçiliğe gider. Gülmeceden yararlanır Sabahattin Ali, toplumsal çelişkiler ve sınıfsal ayrımlara yer verirken amacı güldürmek değil okuru daha çok etkilemek içindir”diyerek Bir siyah fanila, Kağnı, Bir Gemici, Apartman gibi birçok öykülerden örnekler sundu. (İzmir/EVRENSEL)

Sabahattin Ali kimdir, eserleri nelerdir?

Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta