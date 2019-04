Can Bartu, düzenlenen cenaze töreni ile uğurlandı

83 yaşında hayatını kaybeden Türkiye sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için cenaze töreni düzenlendi.

Ülker Stadı'nda taraftara ve halka açık gerçekleştirilen törene Can Bartu'nun ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyet ve oyuncuları, kulübün diğer şubelerinin sporcu ve yöneticileri, eski futbolcular ile mazbatası henüz verilmeyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Tarifsiz bir acı yaşadıklarını söyleyen Can Bartu’nun kızı Gülfer Arığ, “Acımıza ortak olan herkese ailesi olarak teşekkürlerimizi sunarız. İslam Çupi bir sözünde ‘Can Bartu bir Fenerbahçe orijinalidir’ demiş, evet babam Fenerbahçe için yaşadı. Bizler de öleceğiz ama Fenerbahçe yaşayacak” dedi.

ALİ KOÇ: EFSANELER ÖLMEZ

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Can Bartu’yu gelecek nesillere aktarmanın görevleri olduğunu söyleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “7 sene sonra bir efsanemizi daha uğurlamak için hep birlikte buradayız. Hem camiamızın hem Türkiye’nin başı sağ olsun. Ona hayran büyüyen nesiller onun adını taşıyan nesillere dönüştü. Ona duydukları sevgi ve saygıdan dolayı, tuttukları takımlardan bağımsız kimi aileler çocuklarına Can ya da Bartu ismini verdi. Biliyoruz ki artık aramızda olmasa da her zaman kalbimizde yaşayacak. İnsanoğlu var oldukça efsaneler ölmez” dedi.

Fenerbahçe Futbol Takımının Kaptanı Volkan Demirel de Can Bartu’nun Türk futbol tarihinde özel bir yeri olduğuna dikkat çekerek “Can ağabeyden aldığımız çubukluyu başımızın üstünde taşıyacağız” dedi. (İstanbul/DHA)