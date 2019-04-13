Zümrüt Gıda işçilerinin işten çıkışları 40 gün sonra veriliyor

Umut YEĞİN

Antep

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Zümrüt Gıda fabrikasında kriz bahanesiyle üretim durdurularak hiçbir hakları verilmeden kapının önüne konulan işçilere 40 günün sonunda işten çıkış bildirgeleri verilmeye başlandı.

İşçiler, ödenmeyen tazminat ve iki aylık maaşları için dava açmaya hazırlanıyor. Çıkışlarının alacak olan işçilere fabrika patronunun, “Fabrikada artık üretim yapılmayacak. Siz eğer kapının önünde eylem yapmasaydınız paranızı ödeyecektim. Alacaklılarım siz eylem yaptıktan sonra kapıma dayandılar. Gidip davanızı açın” dedi.

“ÇIKIŞLAR 2018 MAAŞINA GÖRE HESAPLANIYOR”

Şubat ayının sonundan beri her bir işçinin farklı yerlere dağıldığına ve direnişlerinin de maddi yetersizlikler nedeniyle bittiğine dikkat çeken işçilerden İsmail Akdoğan, “Bugün çıkışımızı alacağız. Dava süreci başlayacak. Ne zaman sonuçlanır bilemiyoruz. Ama ben kimsenin hakkını yemedim. Kendi hakkımı da yedirmedim, yedirmeyeceğim” diye konuştu. Akdoğan, “Bugün patronla bir görüşme daha olacak. Ortaklardan birinin isim değişikliği yaparak fabrikada yeniden üretim yapacağına dair bir söylenti de var. Ama bize çıkışlar da verilmeye başlandı” dedi. İşçilerden Hakan Özdemir ise işten çıkışlarının bile yanlış hesaplandığını vurgulayarak, “Burada hepimiz bir an evvel çıkışımızı almayı beklerken, çıkışlarımızın 2018 yılı maaşları üzerinden hesaplandığını gördük. İtiraz edeceğimiz bir yetkili bile yok. Ama dava açacağız. Avukatlarla irtibat halindeyiz. Hakkımızı alacağız” dedi.