Özlem Taner ve Mahmoudi konseri: Anadolu’dan Horasan’a ezgiler

Özlem Taner ve Hossein Mahmoudi, Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu.

Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde 12 Nisan akşamında Özlem Taner ve Hossein Mahmoudi konseri gerçekleşti. Anadolu Alevi-Türkmen müziğinin birbirinden güzel ezgilerini seslendiren Özlem Taner’e, sesi ve erbanesiyle Hossein Mahmoudi eşlik etti.

İran müziği üzerine çalışmalar yapan Mahmoudi, dinleyicileri Horasan’dan Anadolu’ya kültürlerarası bir yolculuğa çıkardı. "Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber", "Lamekandan İçeri" ve "Gökteki Yıldızı Sayan Olur mu" gibi türkülerin seslendirildiği konserde, Pir Sultan, Ruhsati, Kul Himmet gibi ustaların deyişlerine de yer verildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)