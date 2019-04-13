Bahçeli: Yerel yönetimlerde yasal reform büyük ihtiyaçtır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında yerel seçimlerle ilgili konuştu. CHP'nin aldığı büyükşehir belediyelerinin meclis üyeliklerinde çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın oluşturduğunu hatırlatan Bahçeli, "Bu seçim göstermiştir ki yerel yönetimlerde yeni bir yasal reform büyük ihtiyaçtır" dedi.

Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin kazananının açık ara farkla Cumhur İttifakı olduğunu ileri sürdü. Bahçeli, bunun aksini iddia etmenin "beyhude" olduğunu söyledi. Bahçeli, "Gönül isterdi ki daha fazla belediye başkanını kazanalım, daha yüksek oy oranına ulaşalım. Eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Daha fazlasını zaman ve süreç içerisinde birlikte mutlaka sağlamış olacağız" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Türk demokrasisi her türlü engellemeye karşı duruşlara karamsar yaklaşımlar, iftiralara ve yalanlara rağmen gelişmeye açık vasfını korumuştur.

"Erdoğan, Almış olduğu demokratik desteğin gerisine düşmemesi hedefleri arasındaydı. Nitekim siyasi denklemini kurduğumuz Z, yani MHP, 24 Mart'ın gerisine düşmemiş hatta üzerine çıkmıştır. Gerçekleri çarpıtmak nafiledir. Zira her şey çok açıktır. İster il genel meclis seçiminden sayısal sonucuna bakalım, isterlerse belediye meclis seçimini yorumlayalım sonuç asla değişmeyecektir.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde geleceğini görmüş, umudunu bağlamıştır. İlgili ikinci yorum ve kanaatimiz; kazanan Cumhur İttifakı’dır. Kazançlı çıkan cumhurdur, kısaca Türk milletidir. MHP, toplam 235 belediye başkanını kazanmıştır.

"Elbette büyük milletimize müteşekkiriz.

"Üçüncü kanaatimiz; MHP ile AK Parti seçimden başarı ile çıkmıştır. Gönül isterdi ki daha fazla belediye başkanını kazanalım, daha yüksek oy oranına ulaşalım. Eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Daha fazlasını zaman ve süreç içerisinde birlikte mutlaka sağlamış olacağız.

"Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin toplam oy oranı yüzde 60.42 düzeyindedir.

"Bunlar rahatsız olmaya devam etsinler. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Zillet ittifakının kanatları kırıktır. Büyükşehir ve illerde belediye meclis üyeleri boyutuyla denetim görevi de Cumhur ittifakı'na teslime dilmiştir.

"Beş; kazanırken kayıp böyle bir şeydir. CHP'nin üstlendiği belediyelerdeki meclis üyelikleri cumhur ittifaklarından yanadır davul onlardan da olsa tokmağın kimse olduğu açıktır. CHP'nin kuklasına dönenler, MHP'ye engel olmak amacıyla kumandayla hareket edenler iki cihanda da yatacakları yer olmayan kötülerdir. Başkasına kazandırayım derken kendi kalelerine gol üstüne gol atmışlardır.

"İstanbul, Ankara, Adana,i Bursa, Mersin, Antalya'da HDP, PKK kan desteği yapmıştır.

"Maalesef üç büyükşehir çok tehlikeli bir oyun oynanmıştır.

"Mesela Ankara'da Cumhur İttifakı 25 ilçenin 22'sini kazanmıştır. Hakkındaki suçlamalar henüz aklanmamış bir şahış geçirilmiştir belediyeye.

"Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim o da ilçe belediye başkanlarını belirlesin. Bu teklifimizden dolayı keyfi kaçanlar kime hizmet etmektedir? Teklifimizi bölücülerin üslubunu kullanarak çarpıtmak ahlaksızlıktır, utanmazlıktır, ahmaklıktır.

"Kürdistan çağrısı yapan siyasi teröristlerle hedef birliği yapanlar belirlidir.

"Gitsinler zilletten yakasını kurtarmayı denesinler.

"Binali Yıldırım'ın çalınmış 16 bin oyunun peşine düşmeyelim mi? Bunun düzeltilmesini istemeyelim mi. Kazanmak için 1 oy yeter sözüm Allah korkusu için geçerlidir. CHP'nin zeka özürlüsü sözcüleri....

"İçişlerimize karışmakla, demokrasimiz üzerinde kuşlular uyandırmalar nereye varmak istiyorlar?

"YSK’nın alacağı her türlü karar bağlıdır. Sandık hileleri Türkiye’yi kaosa sürükleyecekse çare yine demokrasi içinde aranmalıdır.

"Seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur. Hak edilmemiş bir zafer kimseye yarar getirmeyecektir." (HABER MERKEZİ)

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