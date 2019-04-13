Almanya’da iklim eylemleri: Para değil temiz hava solumak istiyoruz

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya’da ortaöğrenim öğrencilerinin insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşan çevre kirliliğine dur deme ve temiz bir dünya talebiyle yaptıkları eylemler devam ediyor. Her cuma günü alanlara çıkan gençler, “Para değil temiz hava solumak istiyoruz” diyor.

Stuttgart‘ta öğrenciler her cuma saat 11:00 ile 14:00 arası okula gitmeyerek iklim eylemleri yapıyor. Bir taraftan okul idarelerinin gençlerin eylemlerini yasadışı ilan etme gayretleri, diğer yandan ailelerin “dersleri ihmal ediyorsunuz” baskısına rağmen öğrenciler alanlara çıkmaktan geri durmuyor. Öğrenciler kimi zaman greve katılmayan okullara gidip arkadaşlarını direnişe çağırırken kimi zaman ise bakanlıkların önünde kısa süreli oturma eylemi ve mitingler gerçekleştiriyor.

Fotoğraf: Evrensel

Dün Stuttgart yakınlarında bulunan Rems-Murr-Kreis'e bağlı küçük bir yerleşim olan Weissach im Tal‘da 1300 öğrenci iklim eylemi yaptı.

Öğrenciler eylemlerinde doğanın, kapitalistlerin daha fazla kâr etme hırsına kurban edildiğini belirterek “Para solumak değil temiz hava solumak istiyoruz” diyor.

Fotoğraf: Evrensel

Stuttgart'ta ise uzun bir süredir gerçekleşmekte olan öğrenci grevine 600 kişi katıldı. Belediye binası önündeki alanda toplanan gençler konuşmalar yapıp taleplerini dile getirdi. Eylemde konuşan Untertürkheim Mercedes fabrikasından genç işçiin, aslında sorunların ortak olduğunu belirterek birlikte hareket etmeye çağıran konuşması gençler tarafında alkışlarla desteklendi. Konuşmalardan sonra gençler şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Miting alanına kurulan ve herkese açık mikrofonda söz alan gençler; sadece hükümetlerin iklim politikalarına değil, eğitim alanındaki kısıtlamalara, Almanya’da önemli bir sorun olan konut sorununa, silahlanmaya ve gelişmekte olan ırkçılığa karşı konuşmalar yaptı.

Yürüyüşün sonunda, 26 Nisan'da bir kez daha Almanya çapında onlarca şehirde yapılacak eylemler için çağrı yapıldı.

Fotoğraf: Evrensel