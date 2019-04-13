Brezilya'da ruhsatsız iki bina çöktü: 2 ölü, 2 yaralı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ruhsatsız iki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, kentin eski itfaiyeci, polis ve askerlerden oluşan yaşa dışı güçlerin kontrolü altındaki bir bölgesinde 4 katlı 2 binanın çökmesi sonucu en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ruhsatsız iki binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, bölgenin kordon altına alındığı belirtildi. Binalarda kaç kişinin yaşadığının henüz bilinmediği ifade edildi.

Fotoğraf: Fabio Teixeira/AA

Bu hafta şiddetli yağışların etkili olduğu bölgeyi kontrol eden yasa dışı güçlerin, semt sakinlerinden temel hizmetler için zorla para aldığı, yetkililerin bölgeye polis eşliğinde girebildiği kaydedildi. (Rio De Janeiro/AA)