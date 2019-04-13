13 Nisan 2019 08:54

Mansur Yavaş, Mustafa Sarıgül'ü görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sarıgül'ü görevden aldı.

Mansur Yavaş, Mustafa Sarıgül'ü görevden aldı

Fotoğraf: DHA

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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı daire başkanlarını ve genel müdürleri görevden aldı.

    Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Yavaş’ın görevden aldığı isimler arasında AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin kayınbiraderi EGO Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sarıgül de bulunuyor.

    Mansur Yavaş’ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar da dün görevi bırakmıştı. (HABER MERKEZİ)

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