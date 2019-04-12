Slovakya'da gazeteci Jan Kuciak cinayeti zanlısı suçunu itiraf etti

Slovakya’da üst düzey devlet memurları ile işadamları arasındaki yolsuzlukları araştıran gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının öldürülmesine ilişkin soruşturmada zanlı suçunu itiraf etti.

Slovakya ordusunda görev yapan eski bir asker olan zanlı Miroslav Marcek cinayette yer aldığı düşünülen üç kişiyle birlikte sorgulanıyordu. Slovakya makamları zanlının suçunu itiraf ettiğini bildirdi.

27 yaşındaki araştırmacı gazeteci Kuciak, 27 Şubat 2018 tarihinde nişanlısı arkeolog Martina Kusnirova ile evlerinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Jan Kuciak'ın devlet ve mafya ilişkilerini sorgulayan haberleri nedeniyle öldürüldüğü ifade edilmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Slovakya makamları tutuklanan zanlılar arasında işadamı Marian Kocner'in de olduğunu açıkladı. Kocner araştırmacı gazetecinin yolsuzluk haberlerinde adı geçen işadamlarından biriydi. Kocner'in cinayeti perde arkasında organize ve finanse etmek suçlamasıyla 8 Mart'ta savcılık tarafından ifadesi alınmıştı.

2018 yılının Şubat ayında gerçekleşen gazeteci cinayeti Slovakya'da halk tarafından öfkeyle karşılandı. Yüz binlerce kişi cinayetin aydınlatılması için sokaklara dökülmüştü.

Siyaset ve mafya dünyasının bağlantılarına yönelik soruşturmalar dönemin Başbakanı Robert Fico'nun ve İçişleri Bakanı Robert Kalinak'ın istifasına neden olmuştu. Soruşturmanın hantal bir şekilde ilerlemesi üzerine yeniden eylemler yapılmış, bunun ardından da yeni İçişleri Bakanı Tomas Drucker ve Emniyet Müdürü Tibor Gaspar istifa etmişti. (DIŞ HABERLER)

Slovakya’da yolsuzlukları araştıran gazeteci öldürüldü

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