Maltepe’de, bir grubun oy sayımına müdahale ettiği iddia edildi

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda oy sayımlarının devam ettiği Maltepe’de bir grubun sayım alanına gelerek hakimleri tehdit ettiğini iddia etti.

SON DAKİKA: Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı artırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AKP'liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurdu. Bunun üzerine Özel Harekat duruma müdahale etti ve salona girdi. Şu an sayım yapılamıyor. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 12 Nisan 2019

“Maltepe İlçe Seçim Kurulunun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AKP'liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurdu” diyen Yarkadaş, “Bunun üzerine Özel Harekat duruma müdahale etti ve salona girdi. Şu an sayım yapılamıyor” bilgisini paylaştı.

Barış Yarkadaş ardından, gerginliğin durulduğunu yazdı.

2- Bir grup AKP ve MHP'linin Maltepe'deki oy sayım alanına girip HAKİMLERİ ALENEN TEHDİT ETMESİ üzerine başlayan gerginlik duruldu. AKP ve MHP oyların sayılmasını neden istemiyor? 'Kurul sayısının artırılacağı'nı medya bile biliyorken 'Bizim haberimiz yoktu' demenin anlamı nedir? — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 12 Nisan 2019

“AKP ve MHP oyların sayılmasını neden istemiyor? ‘Kurul sayısının artırılacağı’nı medya bile biliyorken ‘Bizim haberimiz yoktu’ demenin anlamı nedir?” diye soran Barış Yarkadaş, “Maltepe'deki tüm oylar şu an hakim güvencesinde... Sayımlar biraz sonra başlayacak. Lütfen herkes sakin olsun. İmamoğlu pazartesi günü mazbatasını alacak; şu an itibariyle fark 13.935... Maltepe'de sayılan sandık 600'e yaklaşıyor. 1089 sandığın çoğu gitti azı kaldı...” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, AKP ve MHP’lilerin müdahalesi nedeniyle sayıma yarına kadar ara verildiğini açıkladı. Yarkadaş, sayımın yarın sabah hakimlerin verdiği karar üzerine 20 kurulla devam edeceğini ifade etti. (HABER MERKEZİ)