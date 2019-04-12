AKP'nin kaybettiği Menderes'te TİS imzalandı: Yüzde 21 zam

Metehan UD

İzmir

İzmir'in Menderes Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçiler arasında örgütlü olan Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası ile belediye yönetimi arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ocak ayında başlayan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştı. İlçenin önceki dönem AKP'li Belediye Başkanı Bülent Soylu işçilere yüzde 11 zam önerisinde bulunmuş ve sözleşme süreci arabulucuya gitmişti.

31 Mart'taki yerel seçimlerde ilçede en çok oyu CHP'li yeni belediye başkanı Mustafa Kayalar sendika ile masaya oturarak uzlaşıya vardı. Kayalar, sendikanın enflasyon oranındaki zam talebini karşıladı. İşçilerin maaşına sosyal haklar dahil yüzde 21 zam yapılması konusunda anlaşıldı. Sözleşme belediyede çalışan 90 civarındaki kadrolu işçiyi kapsarken en düşük maaşın da 1000 TL civarında artış sağlandı. En düşük işçi maaşı 5 bin TL oldu. Ayrıca işçilerin birikmiş sosyal hakları ve ikramiyeleri de ödenecek.

'ÜYELERİMİZE HAK-İŞ'E GEÇİN BASKISI YAPILDI'

Evrensel'e açıklamada bulunan Belediye-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Metin Şanlı “İşçiler adına ne yazık ki talihsiz bir süreç yaşadık. Kadrolu işçilerimizin hakları verilmedi. Şirket personellerinin büyük bölümüne baskı yapıldı. Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun döneminde işçilerimizin Hak-İş Sendikasına geçişi için zorlamalar oldu. Biz, ekmeğimizin, emeğimizin peşindeyiz. Madem belediye bütçesinde sıkıntı ve sorun vardı; yeni belediye başkanımız nasıl hakkımızı verdi? Emekten, haktan ve adaletten yana tavır koyan belediye başkanımız Mustafa Kayalar’a işçilerimizin adına teşekkür ediyorum” dedi.

İZELMAN'da sözleşme imzalandı: Yüzde 32 zam

Zf Lemförder’de TİS imzalandı: Yüzde 40,42 zam