İsveç Sol Parti lideri: Erdoğan’ın yenilgiyi kabul etmesi kolay değil

Murat KUSEYRİ

Stockholm

31 Mart yerel seçimlerine gözlemci olarak katılan İsveç Sol Parti lideri Jonas Sjöstedt, Türkiye’de bulunduğu süre içinde HDP, kitle ve insan hakları örgütleri ile baro yöneticileriyle bir dizi görüşmeler yaptı ve Van’daki seçim merkezlerini ziyaret etti.

HDP BÜYÜK BASKI ALTINDA

Sjöstedt, izlenimlerini şöyle aktardı: “Türkiye’de baskılar giderek artıyor. Aralarında HDP eski eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu binlerce HDP yöneticisi ve üyesi cezaevlerinde. Van’da sadece seçim sürecinde HDP’nin onlarca yöneticisi tutuklandı. HDP büyük baskı altında. Askerlerin seçim merkezlerinde bulunması bana Batı Şeria’daymışım hissini verdi. Polis araçları, zırhlı araçlar ve ağır silahlarla kuşanmış asker ve jandarmalar insanları korkutmaya çalıştı.”

Tüm bu baskılara rağmen HDP’nin seçimlerden başarıyla çıktığını, önemli şehirlerde seçimleri kazandığını belirten Sjöstedt, “Şeçimler HDP’nin bir güç gösterisi oldu. Toplu tutuklamalara, medyada yapılan karalamalara, toplantılarının engellenmesine rağmen HDP kazandı” dedi.

ERDOĞAN’IN İLK SİYASİ YENİLGİSİ

HDP’nin daha önce yönetimde bulunduğu bazı illerin iktidar partisi tarafından alındığına da dikkat çeken Sjöstedt, “Bu bölgelere örneğin Şırnak’a askerler kaydırıldı. Bu seçimlerin adil ve özgür olup olmadığını sorgulamak gerekir” şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin gibi büyük şehirleri kaybetmesini “Erdoğan rejimine vurulmuş bir darbe” olarak değerlendiren Sjöstedt, AKP’nin İstanbul’da seçim sonuçlarını tanımamasına şu ifadelerle tepki gösterdi: “Erdoğan’ın bu yenilgiyi kabul etmesi kolay değil. Dış dünyanın, Kürt ve Türklerin gözünde AKP büyük şehirleri kaybetti. Bu, Erdoğan’ın ilk siyasi yenilgisi olmasından dolayı önem taşıyor. Tüm bunlar Türkiye ekonomisinin oldukça kötü, yoksulluğun yaygınlaştığı, işsizliğin arttığı bir dönemde oldu. Açıktır ki Erdoğan güç kaybetti. Seçim gecesi yaşlı ve yorgun bir adam olarak balkon konuşması yaptı.”

Sjöstedt, AKP’nin yenilgisinde HDP’nin uyguladığı stratejinin belirleyici rol oynadığını da sözlerine ekledi.

"AÇLIK GREVLERİNE İLGİSİZLİK KAYGILANDIRIYOR"

Türkiye’de sürdürülen açlık grevlerine de değinen Sjöstedt, “Türkiye devletinin açlık grevlerine ilgisiz kalması beni kaygılandırıyor. Yaşamları çok kritik bir aşamada. İnsanların ölmesine göz yummuyor. Mahkumlar tecrit edilmemeli ve adil bir yargılanmaya tabi tutulmalı. Politik tutsakların serbest bırakılmalarını istiyoruz.”

Öcalan’ın avukat ve ailesiyle görüşmesine izin verilmemesine tepki gösteren Sjöstedt, “Bu Türkiye’nin hukuk devleti olmadığının işaretlerinden biri. Türkiye kendi yasalarını uygulamıyor” dedi.