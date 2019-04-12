Ömer Çelik: CHP elinde belge varsa yargıya başvursun

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çelik'in gündeminde seçim sonuçlarına yaptıkları itirazlar, YSK'nin KHK kararı ve ABD'nin S-400 açıklamaları vardı.

Çelik, AKP'nin YSK’ye baskı kurduğu iddiaları üzerine "Yargı yolu, seçim sonrası için de söz konusudur. Seçim sürecinin bir parçası olarak tamamlanmıştır. Hukuk yoksa hiçbir kurum meşruiyetini icra edemez. Dolayısıyla YSK’ya baskı yapmak, hukuka dönük olarak meşruiyetle kavga etmek olduğu gibi, konuşanların kendi partilerinin meşruiyetini de tartışmak gerekiyor. Sürece saygısı olmayanın sonuca da saygısı yok" dedi.

Çelik İmamoğlu'nun düzenlediği mitingleri eleştirerek "CHP genel başkanının yapacağı çalışmaları görüyoruz ki CHP adayı yapmaya soyunmuş. CHP adayı birilerinin bedel ödeyeceğinden bahsediyor. Şu anda içi kaynayan yerin orası olduğu görülüyor. CHP Genel Başkanı'nın yapacaklarını CHP'nin İstanbul adayı yapıyor." ifadelerini kullandı.

"CHP YARGIYA BAŞVURSUN"

Çelik, Büyükçekmece'de polisin sahte tutanak tuttuğu iddiası ile ilgili “İhbara dayanıyor, duydum, biri rüyama fısıldadı. Bu böyle olmaz. Varsa ellerinde bilgi, belge yargıya intikal ettirmeleri gerekir. Hemen yargıya başvursunlar" dedi.

CHPli Engin Altay, Twitter hesabı üzerinden Büyükçekmece'de polis operasyonunda yeğeninin evinde yaşananları aktaran bir vatandaşın videosunu paylaşmış, "Seçim soruşturmasıyla ilgili polis arkadaşlarımız Pınartepe Mahallesi Ogün Sokak 12 A8’deki yeğenimin evine de geldiler. Bir çocuğumuz var, yeğenimiz, 18 yaşında liseye gidiyor. Adını soruyorlar okulda olduğunu söylüyorlar, fakat tutanaklara "burada ikamet etmiyor" diye geçiyorlar. Müdahale edilince biz bunu sonradan düzeltiriz diyorlar. Bir şekilde göstermeden, polis arkadaşlar çıkıyor" demişti.

YSK'NİN KHK'Lİ SEÇİLMİŞLER KARARI

Çelik, YSK'nin KHK’lilere mazbata verilmemesi kararıyla ilgili “YSK milletvekilliğini kamu görevi olarak değerlendirmemiş. Burada kamu görevi nedir, ne değildir bu yönde değerlendirme yapıyor. Bizden alınıp ikinci partiye verilen yerler de var” diye konuştu.

ABD’NİN S-400 AÇIKLAMALARI

ABD'nin S-400 alımıyla ilgili açıklamaları da gündeminde olan Çelik, “S-400 meselesi bir tedbir alma meselesidir. Müttefiklerinden yardım istemiş ve bu gerçekleşmeyince Türkiye başının çaresine bakmıştır. Bize göre konuşulması gereken esas mesele S-400 değildir. Aslında esas olarak tartışılması gereken mesela bir NATO müttefikinin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütüne karşı TIR’larla bu unsurları desteklemesi. Esas mesele budur." (HABER MERKEZİ)

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