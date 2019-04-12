Eğitim Sen, 1 Mayıs öykü yarışmasının engellenmesine tepki gösterdi

7 yıldır düzenli olarak yapılan 1 Mayıs öykü yarışması İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellendi. Eğitim-Sen İstanbul 2 No'lu Şube üyeleri engelleme üzerine Kadıköy'de bulunan şube binasında basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada, 1 Mayıs öykü yarışmasının İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellenmesi kınandı, yasaklamanın hukuksuz olduğunu vurgulandı.

Basın toplantısında konuşan Eğitim Sen 2 No'lu Şube Başkanı Kazım Yılancı, "Milli Eğitim, hukuka uyan, evrensel değerlerle kamu hizmeti veren bir kurum mudur, yoksa iktidar partisinin yan kuruluşu mudur?" diye sordu.

Yılancı, "1 Mayıs İş Bayramı" konulu ödüllü yarışmayı, emek ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini düzenledikleri yarışmanın 2 yıldır engellendiğini söyledi ve "Altı yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onay verilen etkinliğimiz, temada herhangi bir değişiklik yokken neden bu yıl engelleniyor?" diye sordu.

"YARGI KARARINA RAĞMEN ENSAR VAKFI HALA FAALİYET YÜRÜTÜYOR"

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptıkları başvuruya "Bizim sorumluluğumuzda gerçekleştirilemez" yanıtını verdiğini aktaran Yılancı, "Yargı yürütmeyi durdurduğu halde Ensar Vakfı hala okullarda faaliyet yürütüyor ve 'İkra-3 el'Vera' adlı kitap faaliyeti Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sorumluluğu altında devam ediyor" dedi.

Yılancı, Sancaktepe ve Üsküdar'daki okullarda Ensar Vakfı'nın yürütücülüğünde, "Kur'an Üzerine Alternatif Eğitim Çalışmaları Nebe Nas" adlı kitapla, idareciler eliyle gizli sınavların yapıldığını söyledi, mahkeme kararlarının açıkça çiğnendiğini kaydetti.

"AKP'NİN YAN KURULUŞLARINA KAPILAR AÇILIYOR"

Yılancı, "Geçtiğimiz seçim süreci bize göstermiştir ki; Ataşehir'de bir belediye başkan adayının okullarda okul saatleri içinde öğretmen ve öğrencilere yönelik propaganda faaliyetlerine destek veren yöneticiler vardır. Bu yöneticiler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü herhangi bir işlem yapmış mıdır? Yukarıda Milli Eğitim Müdürlüğü'nün AKP'nin yan kuruluşları olan tüm kurumlara kapısını açarken, imkanlarını kullandırırken, milli eğitim yetkilileri adeta parti ilçe örgütü gibi davranmaktadır. Milli eğitim hukuka uyan, evrensel değerlerle kamu hizmeti veren bir kurum mudur yoksa iktidar partisinin yan kuruluşu mudur?" dedi.

Eğitim Sen olarak, 7 yıldır yaptıkları yarışmayı öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılancı, kendi yasalarını dahi çiğneyen liyakatsız yöneticilere boyun eğmeyeceklerini söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

Eğitim Sen: Ataşehir’de Danıştayın Ensar Vakfı kararına uyulmuyor