Ekrem İmamoğlu’dan YSK’ye: Milletin iradesini geciktirmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da vatandaşa seslendi. İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

“Burada bulunan Suriyeli insanların çektiği sıkıntıları elden geçireceğiz. Biz hiç kimseyi başka bir yere koyamayız. Suriyeli mülteciler, bu ülkede mülteci kavramının ötesinde buraya getirilmiş olabilirler. O gün bu kararı alanlar bugün yanlış yaptıklarının farkında. Biz Suriyelilerin vatanlarına dönmesini istiyoruz. Biz susan olmayacağız, ulusalarası platformda susan dilsiz şeytanlara da şunu söyleyeceğiz: ‘Kardeşim, yerin altındaki petrolle ilgilenene kadar, bu topraklarda barışı temin etmek için gerekeni yapın.’

BÜYÜKÇEKMECE'DE YAŞANAN OLAYLAR

Şimdi Büyükçekmece'de kapı kapı gezip seçmenleri tespit edeceklermiş. Kapı kapı geziyorlar. Polisimizi de yoruyorlar onları da rencide ediyorlar. Siz zamanında açıklamadınız mı, ‘seçim sistemine güvenebilirsiniz’ diye. ‘Dünyanın en güvenilir seçim sisteminde en ufak şüphe duymasın’ demediler mi?

Her gün bir şey üretiyorlar. Bakın çok yanlış. Büyükçekmece'de yapılan bu süreci durdurun. YSK, sürecin kararını hemen vermeli. O da yetmiyor, diyorlar ki Maltepe'nin de sürecini elde tutalım. Say say bitmiyor. Kurul oluşturun diyoruz. Yavaş yavaş sayalım diyorlar. Zaman mı kazanıyorlar anlamış değilim.

YSK'ya sesleniyorum, bu milletin iradesini geciktirmeyin. Bu şehre vakit kaybettirmeyin. Bu şehri dünyaya birilerinin rezil etmesine müsaade etmeyin. Bir an önce kararınızı netleştirin görevimize başlayalım. Biz, kazandığımız seçimi yedirtmeyiz. Ben ilk günkü yerimde duruyorum. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Hakkınızı ve hakkımı yedirtmeyeceğim.” (HABER MERKEZİ)

