Suncem Koçer: Ötekileştirme en fazla medyada yapılıyor

Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Çatışma, Terörizm ve Toplum Konferansı bu yıl 8-10 Nisan tarihleri arasında “Ötekileştirme Söylemleri ve Pratikleri: Siyaset, Politika Yapımı ve Medya” teması ile gerçekleştirildi. Cibali Kampüsünde gerçekleştirilen konferansta, “Söylem ve pratiklerde ötekileştirmenin ortaya çıkışı”, “Ötekilerin medyada temsil edilme biçimleri”, “Ötekileştirmenin farklı medya türlerinde ve politika yapımında kültürel ve politik ifadeler yoluyla inşası” ve “Ötekilerin yerel ve küresel siyasette algılanışı” gibi konular akademisyenler tarafından masaya yatırıldı.

Ötekilerin nasıl ve hangi amaçla üretildiği ve bunların toplumsal hafızada nasıl yer ettiğinin araştırıldığı konferansta, film, medya ve sosyal medya gibi farklı medya türlerinin analizi ile, ötekileştirme söylemlerinin ve pratiklerinin kurumsal, politik, sosyal ve ekonomik düzeylerdeki oluşumu da ayrıca ele alındı.

"HEKİM ERKEK OLUNCA 'ERKEK HEKİM' DENMİYOR AMA..."

Konferansta sunum yapan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer, ötekileştirmenin en fazla medyada yapıldığının altını çizdi. Koçer, “Ötekileştirme dilde başlar. Medyanın malzemesi olan dil ile bir haberi, hatta popüler bir eğlence programı bile sunabiliriz. Bu nedenle medyaya özel ihtimam göstermemiz gerekiyor. Diyelim ki bir hekimden bahsediyoruz. Bir hekim erkek olduğunda ona ‘erkek hekim’ denilmiyorken, hekim kadın olduğunda ‘kadın hekim’ diyoruz. Başına kadın ifadesini koyarak aslında onun normatif bir durum olmadığını işaret ediyoruz ve kurduğumuz dille kadınları ötekileştirilmiş oluyoruz. O kadar sık yapılan bir şey ki, haberlerde, medyada, gündelik konuşma dilinde yakalaması bazen çok zor bir şey haline bile gelebiliyor” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

“FARKINDALIĞI ARTTIRMAK EN ÖNEMLİ FAKTÖR”

Ötekileştirmenin önüne geçilmesinde en önemli faktörün farkındalığı arttırmak olduğunu söyleyen Koçer, "Nasıl ötekileştirdiğimize dair farkındalıktan yaratmamız gerekiyor. Bunun için de biz akademisyenlere konu ile ilgili araştırmalar yapmak, konferanslar organize etmek, panellerde konuşmak gibi görevler düşüyor. Araştırmalarımızı yaygınlaştırıp kitlelere ulaştırdıkça, bu farkındalık alanını da genişletmiş olacağız. Buradan yola çıktığımızda siyasette ve medyada gazeteciler, öğrenciler ve toplumun geniş kesimleri, ötekileştirme süreçleri ile ilgili bilinçlenebilir” şeklinde konuştu. (MEDYA SERVİSİ)