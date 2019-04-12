Kadın cinayetine “saygın tutum” indirimi

Erzurum’da boşandığı eşi Neslihan Kızılkaya’yı, bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Kızılkaya’ya, Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, istinaf mahkemesince “saygın tutum” indirimi ile ömür boyu hapse çevrildi. Yargıtay da bu indirimi onadı.

Halil İbrahim Kızılkaya, bir de cezaevindeyken boşandığı eşinin ölüm aylığının kendisine bağlanması için de SGK’ye başvuru yaptı. Ancak yerel mahkemenin kararı sonrası katil kocanın bu talebi reddedildi.

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Eylül 2016’da görülen karar duruşmasında Halil İbrahim Kızılkaya, “Kasten nitelikli insan öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, Kızılkaya’ya öldürdüğü eşine iftira attığı, haksız yere töhmet altında bıraktığı için tahrik ve takdir indirimi uygulamadı.

İSTİNAF CEZAYI İNDİRDİ

Kararın temyiz edilmesi ardından, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi, Kızılkaya’nın istinaf aşamasında “saygılı tutum ve davranış”larını gerekçe göstererek cezayı ‘saygın tutum’ indirimi ile ömür boyu hapse çevirdi. Yargıtay 1’nci Ceza Dairesi de istinaf mahkemesinin kararını onadı. (Erzurum/DHA)

Fotoğraf: DHA

BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Esenyurt’ta, bir kadın boşanmak istediği eşi tarafından öldürüldü. Durmuş Çoban, boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Çoban’ı bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından katil koca olay yerinden kaçarken komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Mehtap Çoban’ın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Cinayet zanlısı koca, daha sonra polise teslim olarak cinayeti itiraf etti. Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ise Arif K, tartıştığı eşi Dilek K’yi bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Arif K, emniyetteki sorgusunda, önce oğlunu suçladı ardından cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Arif K, ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan oğlu S.K. ile adliyeye sevk edildi. (İstanbul/DHA)

Fotoğraf: DHA

3 ÇOCUĞU DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ANNE: O CANİ BULUNSUN, EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Adana’da boşanma davası açan eşiyle konuşma bahanesiyle geldiği kayınvalidesinin evinde çifte tabancasıyla eşi Ayla Öneker, kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi ile baldızı Reyhan İrketi’yi öldürdükten sonra kaçan Mehmet Öneker hâlâ yakalanamadı.

Saldırıda 3 çocuğunu kaybeden ve kendisi de yaralan Hacer İrketi, “O cani bulunsun, gözüm açık gitmek istemiyorum” dedi.

Erkek şiddeti nedeniyle 3 çocuğunu kaybeden Hacer İrketi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocuklarının acısına dayanamayarak kalp krizi geçiren ve doktorların müdahalesiyle hayata tutunan Hacer İrketi, tek isteğinin bir an önce katil zanlısı damadının yakalanıp adalete telim edilmesi olduğunu söyledi.

Olay gününü anlatırken gözyaşlarına boğulan İrketi, “Kapı çaldı bu geldi. Çocuklarıma silahı doğrulttu. Ben önlerine atladım. ‘Beni vur onları vurma’ dedim. Benim ayağıma ateş etti. Sonra oğluma ateş etti. Döndü kızıma ateş etti. Sonra diğer kızımı vurdu” dedi.

“ÇOCUKLARIMIN KATİLİNİ BULUN”

Katil zanlısının adalet önünde hesap vermesini isteyen Hacer İrketi, “Polis onu her yerde arıyor. Ama katilin bir an önce bulunmasını ve adalet önünde hesap vermesini istiyorum. Ben öleceğim. Kalp krizi geçirdim. Çocuklarımın katilini bulun. Evimin içi kan gölü oldu ve o kaçtı. Ben bu acıyı çekemiyorum. Yalvarıyorum size. Gözüm açık gitmeden bu ağır bir ceza alsın” diye gözyaşı döktü. (Adana/DHA)