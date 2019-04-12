12 Nisan 2019 17:54
YSK Ahmet Türk'e mazbata verilmesine karar verdi
YSK, HDP’den Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesini kararlaştırdı.
Fotoğraf: MA
Yüksek Seçim KuruluYüksek Seçim Kurulu, HDP’den Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesini kararlaştırdı.
Mardin'de HDP adayları Ahmet Türk ve Figen Altındağ aldıkları yüzde 56,24 oyla seçimleri kazandı. Mardin’de 2014 yılında seçimlere bağımsız aday olarak giren Ahmet Türk yüzde 52 oy almıştı.
AKP, Ahmet Türk'e mazbata verilmemesi için skandal gerekçelerle itirazda bulunmuş, AKP İl Başkanlığının Yüksek Seçim Kurulundaki itiraz yetkili kişisi tarafından hazırlanan dilekçede skandal ifadeler yer almıştı. (HABER MERKEZİ)
Ahmet Türk'e skandal itirazlar: KHK'li değilse de eylemleri o yönde