Ayvalık’ta mahalle meclislerinden oluşan yerel inisiyatif kurulacak

Ayvalık Demokrasi Platformu tarafından 5 Ocak’ta düzenlenen “Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz ve bunu nasıl örgütleriz” başlıkla forumda kararı alınan mahalle meclislerinin oluşturulması için Ayvalık Yerel İnisiyati’in kurulması sürecine dair bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya mahalle meclisleri ve meclis girişimlerinin yanı sıra, yeni dönem Ayvalık Belediye Başkanlığı’na seçilen Mesut Ergin ve yerel inisiyatif çalışmaları hakkında bilgi almak isteyen Ayvalıklılar da katıldı.

“KENT İÇİN HERKES SORUMLULUK ALMALI”

Açılışta yapılan konuşmada yerel seçimlerin geride kaldığı, Ayvalık’ta yaşayan herkesin kenti için sorumluluk alması gerektiği belirtilerek Ayvalık Yerel İnisiyatifi’nin halka hizmetle görevlendirilmiş kurumlara yol gösterici olmanın yanı sıra dayanışmanın geliştirilmesinin amaçları olduğu ifade edildi. Toplantıya katılanlarla mahalle meclislerine neden ihtiyaç duyulduğu ve yerel inisiyatifin hangi alanlarda çalışmalar yürütebileceğine dair fikirler paylaşıldı.

SORUNLAR ANKETLERLE TESPİT EDİLECEK

Ayvalık ve mahallelerdeki sorunları tespit etmeye yönelik başlatılacak Kent Sözleşmesi Mahalle Anketi çalışması hakkında bilginin verildiği toplantıda, her mahallede gönüllüler tarafından yüz yüze yapılacak olan sonuçlarının hem Ayvalık Yerel İnisiyatif için hem de halka hizmetle görevli kurumlar için yol gösterici olabileceği vurgulandı.

Mahalle meclislerinin mahallelerde bir araya gelecek ve etkinlikler için kullanabileceği mekân ihtiyaçları olduğu bunun için girişimler başlatılması da katılımcıların üzerinde duruğu bir başka konu oldu.

Fotoğraf: Evrensel

“HALKLA YÖNETMEMİZ LAZIM”

Toplantıda görüş ve öneriler kısmına dair söz alan Belediye Başkanı Mesut Ergin de Ayvalık Yerel İnisiyatif çalışmasının önemine atıfta bulunarak, kendilerinin de mahallelere yönelik çalışmalar başlatacağını belirtti. Ergin, “İnsanlarla ve halkla yönetmemiz lazım. Bu tür yapılar korunmalı ve desteklenmeli.” Diyerek, mahallelerin dertlerini sorunlarını öğrenmek, bilgiye ulaşmak ve bunların giderilmesinde belediyeye yol gösterici olmasının yanı sıra imece usulü ile halkın da kenti için katkılarını ortaya koyabileceğine inandığının altını çizdi.

Yıllardır Mahalle Komiteleri çalışması yürütülen Nilüfer Belediyesi ile iletişime geçilerek deneyim paylaşımı olanaklarının yaratılması, mahalle meclislerinin muhtarlar ve muhtar adayları ile ilişkilerini geliştirmesi, belediye meclis toplantılarının gündemlerinden haberdar olunması, katkı ve önerilerin buralara taşınması için mekanizmalar geliştirilmesine yönelik planlama yapılması, Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin çalışma konusunda detaylı olarak bilgilendirilmesi amacıyla mahalle temsilcilerinden oluşacak bir toplantının hayata geçirilmesi de toplantının kararları arasında yer aldı.

Ayvalık Yerel İnisiyatifi’nin çalışmalarını kolaylaştırmak üzere oluşturulan koordinasyonun mahallelerden katılımlarla genişletildiği toplantı, mahalle meclisleri ve meclis girişimlerinin kısa zamanda toplantılarını gerçekleştirerek başta Kent Sözleşmesi Anketini hayata geçirmek ve mahallelerin özgün sorunlarına dair atılacak adımları planlamak için bir araya gelmek üzere toplantı sona erdi. (HABER MERKEZİ)