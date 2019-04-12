12 Nisan 2019 16:42
Yeni Yaşam’ın cezaevlerine verilmemesi Meclise taşındı
Yeni Yaşam gazetesinin cezaevlerinde tutuklulara verilmemesi TBMM gündemine taşındı.
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan (Fotoğraf: MA)
HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Kandıra Cezaevinde açlık grevinde olan tutuklulara daha önce satın aldıkları Yeni Yaşam gazetesinin verilmemesini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sordu.
Yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verilen soru önergesinde Kurtulan, Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Eğitim Kurulu Başkanlığının tutukluların satın aldıkları “Yeni Yaşam gazetesinin ‘Kurum güvenliğini tehlikeye düşüreceği’ gerekçesiyle bahsi geçen tutuklu ve hükümlülere verilmemesine karar verilmiştir” başlıklı yazısına yer vererek, gazetenin neden tutuklulara verilmediği sorusunu yanıtlanmasını istedi. (MEDYA SERVİSİ)