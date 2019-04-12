HDP açlık grevleri için İşkencenin Önlenmesi Komitesiyle görüştü

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve Avrupa Konseyi Temsilcisi Fayik Yağızay’dan oluşan HDP heyeti, Öcalan üzerindeki tecrit ve süren açlık grevleri konusunda Strasbourg’ta Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) yetkilileriyle görüştü.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 156’ncı günü geride bıraktı. Cezaevlerinde 16 Aralık’ta açlık grevine başlayan tutuklular da 118’inci günü geride bıraktı. Açlık grevleri ise, 1 Mart itibariyle tüm cezaevlerine yayıldı.

HDP heyeti, İmralı’ya acilen bir heyetin gönderilmesi ile tecridin kaldırılmasına yönelik talepleri iletmek ve süren açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla Avrupa Konseyine (AK) bağlı İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) yetkilileriyle Fransa’nın Strasbourg kentinde bir görüşme gerçekleştirdi. Heyette HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Avrupa Konseyi Temsilcisi Fayik Yağızay yer aldı.

MA’da yer alan habere göre; Görüşme sonrasında bilgi veren Fayik Yağızay, Kürt halkının CPT’ye yönelik eleştirilerini ve görevini yapma çağrısını yetkililere ilettiklerini söyledi. Yağızay, DTK Eş Başkanı Leyla Güven öncülüğünde başlayan, siyasi tutsaklar ve dünyanın birçok yerinden katılımlarla binlerce kişiye ulaşan açlık grevi eylemlerinin temel şiarı olan ‘tecridin kırılması’ talebini CPT yetkililerine tekrar hatırlattıklarını ifade etti.

Yağızay, “Kürt halkının insani talebinin CPT’nin görev ve yetki alanına girdiğini dile getirdik. Bundan dolayı da CPT yetkililerine bir an önce soruna çözüm bulmaları yönündeki çağrıyı yineledik” diye konuştu.

HDP Avrupa Konseyi Temsilcisi Yağızay’ın verdiği bilgiye göre, CPT yetkilileri ise yöneltilen eleştirileri ‘haksız’ bulduklarını dile getirdi. Türkiye’deki insan hak ve özgürlükleri alanındaki ihlallere karşı kalıcı çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek kendilerini savunan CPT yetkilileri, Türk devlet yetkilileri ile sürekli irtibat halinde olduklarını kaydetti. (HABER MERKEZİ)