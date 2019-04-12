12 Nisan 2019 15:54
Altın fiyatları artınca düğünlerin takısı çeyrek gram altın oldu
Çeyrek altının fiyatı 400 liraya yaklaşınca düğünlerde tercih edilen takı "çeyrek gram altın" oldu.
Fotoğraf: DHA
Yüklesen altın fiyatlarıyla, düğün, nişan, sünnet, doğum ve diğer kutlamalara sık sık hediye olarak götürülen çeyrek altının fiyatı 400 liraya yaklaştı.
Yükselen fiyatların ardından yeni “tercih” 0,25 gram olan “çeyrek gram altın” oldu.
Bursa’da 30 yıldır kuyumculuk yapan Can Coşar, “İnsanlar bir düğüne gidecekleri zaman bir çeyrek altına yaklaşık 400 lira ödemek zorunda kalıyor. Ancak 1 gram altın 200, yarım gram 100, çeyrek gram altın ise 50 lira. Hiç gitmemektense çeyrek gram altın takmayı tercih edenler fazla” dedi. (Bursa/DHA)
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