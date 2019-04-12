12 Nisan 2019 15:50

Erzin'de 1 Mayıs toplantısı: Herkes talepleriyle alanda yerini alacak

Hatay’ın Erzin ilçesinde yapılan 1 Mayıs’a hazırlık toplantısında, her kesimin kendi talepleriyle İskenderun’daki mitingde yer alması çağrısı yapıldı.

Erzin'de 1 Mayıs toplantısı: Herkes talepleriyle alanda yerini alacak

Hatay Erzin'de 1 Mayıs toplantısı yapıldı | Fotoğraf: Evrensel

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    Mehmet ÖZASLAN
    Erzin

    Hatay’ın Erzin ilçesinde yapılan 1 Mayıs’a hazırlık toplantısında, işçilerden gençlere, emeklilikte yaşa takılanlardan emeklilere her kesimin kendi talepleriyle İskenderun’da yapılacak mitingde yerini alması çağrı yapıldı.

    İskenderun’daki Mayıs kutlamasına Arsuz, Payas, Dörtyol ve Erzin ilçelerinden de işçi ve emekçiler katılacak. Hazırlık için Erzin’de yapılan toplantıya Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Ali Karadaş, Erzin Eğitim Sen Üyeleri, Erzin Gençlik İnisiyatifi, Emek Partisi yöneticileri ve gazetemiz adına Halil İmrek katıldı.

    Toplantıda ilk konuşmayı yapan Eğitim Sen Şube Başkanı ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Ali Karadaş, bu yıl 1 Mayıs’ın ülkenin her tarafında yaygın olarak kutlanacağını söyledi. İskenderun İlçede 1 Mayıs’ın kutlanacağını ve gerekli hazırlıkları yapmakta olduklarını belirten Karadaş, Arsuz, Payas, Dörtyol ve Erzin ilçelerinin İskenderun’da her yıl yapılan 1 Mayıs kutlamasına katılacağının bilgisini verdi.

    1 Mayıs öncesi yapılacak çalışmanın önemli olduğunu söyleyen Karadaş, beş ilçenin belli noktalarına pankartların asılacağını, bildiri ve el ilanları dağıtacaklarını, anons aracı dolaştıracaklarını aktardı. Karadaş, 1 Mayıs’a katılım için gençlerin, öğretmenlerin, işçilerin, emeklilerin, emeklilikte yaşa takılanların, krizden etkilenenlerin kendi talepleri ile 1 Mayıs’a katılmasının önemli olduğunu ifade etti. Ekonomik krizin derinleşerek süreceğini hatırlatan Karadaş, hükümetin büyükşehirlerde belediyeleri kaybetmesinde de ekonomik kriz süreci, hayat pahalılığı ve yoksullaşmanın önemli bir etkisinin olduğuna dikkat çekti.

    "TALEPLERİMİZİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAYKIRMALIYIZ"

    Evrensel adına katılan Halil İmrek, 1 Mayıs’ın tüm dünyada işçileri birleştiren tek gün olduğunu söyledi.  1 Mayıs’ın 129 yılının kutlanmakta olduğunu söyleyen İmrek, 8 saatlik işgünü mücadelesinin 1 Mayıs’ı ortaya çıkardığını hatırlattı. 1 Mayıs’ın işçi sınıfının, patron sınıfına karşı alana çıktığını; Birlik, Mücadele ve Dayanışma ve Günü olduğunu söyleyen İmrek, AKP’nin reform adı altında açıkladığı paketin karşı reform paketi olduğunu, emek düşmanı bir paket olduğunu söyledi. Kıdem tazminatının gasbedilmek istendiğini vergi yükünün tabana yayılması adı altında daha fazla verginin çalışanlara yıkılmak istendiğini, kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırılmak istendiğini aktaran İmrek, “Krizin faturasını reddetmek, kazanılmış haklarımızı korumak, iş, ekmek ve özgürlüklere sahip çıkmak için güçlü bir şekilde alanlara çıkılmalıdır. Taleplerimizi güçlü şekilde haykırmalıyız” dedi.

    "BİRLİK VE BERABERLİK SÜRMELİ"

    Daha sonra toplantıya katılanlar 1 Mayıs’a nasıl hazırlanacaklarını ve hangi taleplerle katılacaklarını tartıştı.

    Erzin Gençlik inisiyatifi adına konuşan Osman adlı genç, 1 Mayıs’ın gençlerin de bayramı olduğunu ve gençlerin kendi talepleriyle 1 Mayıs’a katılacağını söyledi. Tertip Komitesi Başkanına 1 Mayıs’a gençleri çağırdıkları için teşekkür eden Osman, “Biz Erzin gençliği olarak seçim öncesinde bir araya geldik. 50-60 genciz seçim döneminde taleplerimizi ortaya koyduk. Erzin ilçede belediye seçimini kazandık. Şimdi sıra gençlik meclislerini kurmakta. 1 Mayıs’a da gençlik kendi talepleriyle katılacak” dedi.

    Eğitim Sen Üyesi bir öğretmen ise seçimlerde yakalanan birlik ve beraberliğin önemli olduğunun altını çizdi. “O parti bu parti” ayrımı yapmadan memleketin geleceği için bir araya gelişlerin anlamlı olduğunu vurguladı. Yakalanan bu birliğin sürmesinin ön yargıların kırılması için olumlu olduğunu söyleyen öğretmen, bu birlikteliğin 1 Mayıs’a taşınmasını istedi.

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