Yaşam savunucuları Taşyapı İnşaat'ı protesto etti

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), Koşuyolu Çevre Gönüllüleri Taşyapı’nın Kadıköy Koşuyolu şantiyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin iskan kıyağı olarak gündeme gelen Taşyapı’nın Koşuyolu’daki projesi, deniz tarafından bakıldığında Haydarpaşa Garı, Selimiye Kışlası gibi tarihi mekanlara olan yakınlığı sebebiyle şehir silueti için büyük risk oluşturacak.

Kuzey Ormanları Savunması, Koşuyolu Çevre Gönüllülerinin basın açıklamasına eş zamanlı olarak Çanakkale’de Yenice Dayanışması ile İda Dayanışma Derneği Yenice termik santralini protesto etti.

Kadıköy Koşuyolu Mahalle Evi önünde bir araya gelen yaşam savunucuları Taşyapı’nın, Darüşşafaka Cemiyetinden aldığı Koşuyolu’daki 12 bin 257 metrekarelik arazideki şantiyesine yürümek istedi. Üzerlerindeki önlüklerle yürümek isteyen yaşam savunucularına polis izin vermedi. Önlükleri çıkararak yürüyen kitle, şantiye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Taşyapı İnşaat’ı protesto ederek, “Ovalara termik, şehre rant projelerine itirazımız var” denildi.

Taşyapı şantiyesi önünde “Ovalarda termiğe şehirde rant projelerine itirazımız var”, “Dokusu olan Koşuyolu’da gökdelen istemiyoruz” pankartı açan yaşam savunucuları sık sık “Termik yapma boşuna yıkacağız başına”, “Susma haykır, gökdelene hayır”, “Temiz hava hakkımız söke söke alırız” sloganı attı.

Koşuyolu’daki protestoya eş zamanlı gerçekleştirilen Çanakkale’deki basın açıklamasını Yenice Dayanışması ile İda Dayanışma Derneği adına KOS Üyesi Binnur Tanrıverdi ve Koşuyolu Çevre Derneği Üyesi Gönül Tigün okudu.

‘ÇED DAVASI İÇİN BİLİRKİŞİ KEŞFİ 15 NİSAN’

“Ülkemizin ve dünyanın geleceğini tehlikeye atan Yenice Çırpılar Termik Santrali Projesi derhal rafa kaldırılmalıdır” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Çanakkale Yenice Çırpılar ve Kovancı Köyleri civarında yapılması planlanan ve yılda 3.52 milyon ton kömür tüketeceği ve yılda atmosfere 3 milyon ton karbondioksit salacağı öngörülen termik santral kapsamında 29 Haziran’da yayımlanan ÇED olumlu kararının iptali için TEMA Vakfı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası dava açtı. TEMA Vakfının açtığı dava neticesinde mahkeme, yürütmeyi durdurma ve yeniden bilirkişi ziyareti kararı verdi. Çırpılar ÇED davası için bilirkişi keşfi tarihi 15 Nisan 2019 Pazartesi olarak belirlendi. Saat 09.00’da idare mahkemesinden başlayacak keşif ziyaretinin 11.00 gibi Yenice’de olması bekleniyor. Konuya duyarlı halkımızı bilirkişi ziyaretine eşlik etmeye davet ediyoruz.”

​ Fotoğraf: Evrensel ​

‘TAŞYAPI ŞİRKETİNİ PROTESTO EDİYORUZ’

Çırpılar termik santral projesinin ÇED raporunun derhal iptal edilmesi ve projenin durdurulması gerektiği söylenen açıklamada, “Ovalara termik, şehre rant projelerine itirazımız var. Koşuyolu Çevre Gönüllüleri, tüm Koşuyolu halkı ile birlikte 2015 yılından beri Karacaahmet sit alanı bitişiğine 108 metre yüksekliğinde 3 adet beton yığınının yapılmaması için mücadele ediyor. Bu inşaat başladığından beri Karacaahmet Mezarlığında bazı mezarlar tahrip edildi, tüm mahallenin yer altı suları vidanjörlerle çekilerek kurutuldu. İlk günden itibaren tozuyla, pisliğiyle, gürültüsüyle, şehrin dokusuna uymayan proje ile tüm Koşuyolu halkının huzuru bozuldu. Avrasya Tüneli’nin tam girişinde, altından metro geçen, Seyit Ahmet deresine bitişik bir alanda böyle bir gökdelen yapımı tüm İstanbul için tehlikeli. Darüşşafaka’ya hastane yapmak için izin verilmeyen bu arazide Taşyapı-Selçuklu inşaat ortaklığına gökdelen izni verilmesi de manidar” denildi.

​ Fotoğraf: Evrensel ​

‘YAŞAM ALANLARIMIZDAN ELLERİNİZİ ÇEKİN’

Açıklama şu sözlerle devam etti: “Koşuyolu halkının idare mahkemesinde kazandığı davada, bölge idare mahkemesi 2 kere reddedilen Taşyapı’nın itirazlarını kabul etmişse de mahalleli bu kararı temyiz etti. Bu projenin devamı halinde tüm Koşuyolu’nun temiz havası, güneşi engellenecek, binalar rüzgar ve güneşin önüne set çekecek, ekolojik denge tümden bozulacak, semtin trafiği felç olacak, çocukların oyun alanları, halkın yaşam alanları ve mahalle kültürü yok olacak. Taşyapı şirketi, Validebağ Korusu’nun bitişiğine yaptığı Taşyapı Koşuyolu Koru Evleri ile de semtin her iki girişine beton kütleleri koyarak yaşam alanlarını yok ediyor. Rant hırsı ile doğayı zehirleyen projeler üretenler, şehrimize de büyük zararlar veriyor. Taşyapı ve tüm rant peşinde, doğa düşmanı şirketler, yaşam alanlarımızdan ellerini çeksin” (İstanbul/EVRENSEL)

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