SODEV'den Tanju Özcan'a tepki: Üzüntüyle karşılıyoruz

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı kastederek “Sosyal demokrat bir partinin seçilen belediye başkanının, ilk icraat olarak Suriyeli sığınmacıları hedef almasını üzüntüyle karşılıyoruz” dedi.

SODEV Başkanı Ertan Ersoy, son günlerde medyada yer alan ve Suriyeli mültecileri hedef alan söylemlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bilinmelidir ki biz sosyal demokratlar, nasıl Trump’ın Latinlere karşı Meksika sınırına ördüğü utanç duvarına karşı çıkıyorsak; nasıl Avrupa’da AFD ve benzeri Neonazi hareketlerin başta Türklere ve Müslümanlara, ABD başta olmak üzere tüm dünyada Siyahîlere ve diğer tüm azınlıklara karşı yükselen nefret söylemine karşı çıkıyorsak; yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın her türlüsüne karşı olduğumuzu, tüm açıklığı ile bir kere daha beyan ederiz.”

Sosyal demokratların yurtseverliğinin, sığınmacılara karşı değil, bizzat emperyalistler ve onların yerli iş birlikçilerine karşı olması gerektiğini belirten Ersoy, “Faşizme ve emperyalizme karşı yaşasın enternasyonal dayanışma” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi