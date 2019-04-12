AYM, katliamı protesto edenlere adli kontrol kararını yerinde buldu

Birkan BULUT

Ankara

Anayasa Mahkemesi, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın ardından saldırıyı Antep’te protesto edenler hakkındaki soruşturmada verilen adli kontrol kararını ifade özgürlüğüne engel görmedi. AYM karar için, “Elverişli ve gerekli bir tedbir olmadığı söylenemez” dedi.

IŞİD’in Ankara’da Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi’ne canlı bomba saldırısı gerçekleştirdiği 10 Ekim 2015 tarihinde, Antep’te Barış Platformu katliamı protesto etmek için yürüyüş yapmıştı. Ankara’da 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliamı protesto yürüyüşünün ardından Emek Partisi İl Yöneticisi Hülya Kar hakkında terör örgütü propagandası suçlamasıyla soruşturma açıldı. Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Gaziantep Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen Hülya Kar hakkında, Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği 25 Kasım 2015 tarihinde haftada bir gün imza karşılığında adli kontrol tedbiri kararı aldı. Kar adli kontrol kararına karşı 22 Aralık 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

AYM: DURUŞMALARA GELMESİ İÇİN

Anayasa Mahkemesi olaya ilişkin yalnızca koruma tedbirinin inceleme konusu olduğunu belirterek, adli kontrol kararının Hülya Kar’ın duruşmalara gelmesi ve yargılamanın bir an önce bitirilmesi için alındığını savundu. Mahkeme kararında “Öte yandan dosyadaki delillere göre başvurucuya uygulanan tedbirin keyfi olduğu da söylenemez. Başvurucuya isnat edilen suçlamaya kanunlarda öngörülen cezasının ağırlığı dikkate alındığında onun yargı sürecine katılımını sağlamak için tutuklama tedbirine göre daha hafif olan söz konusu tedbire hükmedilmesinin derece mahkemelerinin geniş takdir payı da düşünüldüğünde elverişli ve gerekli bir tedbir olmadığı söylenemez.” denildi. Anayasa Mahkemesi bu gerekçelerle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın ‘Açık dayanaktan yoksun olması’ nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdiğini açıkladı.