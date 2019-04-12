Antep’te lise öğrencileri 1 Mayıs’ı konuştu: Biz de sömürülüyoruz

Emek Gençliği’nin çağrısıyla EMEP İl binasında buluşan liseli gençler, 1 Mayıs’a bu yıl hangi taleplerle katılacaklarını konuştu. Yaklaşan 1 Mayıs’ın yalnızca işçiler açısından değil, geleceksizliğe ve gerici, bilim dışı, paralı bir eğitime mahkum edilen liseli gençler açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Emek Gençliği Üyesi Ali Kaya, "Bu yıl ekonomik krizin de etkileriyle birlikte işçiler ve emekçiler kadar onların gençleri de olumsuz etkilemeye başladı. Bizler de bu tablo karşısında kendi taleplerimizle 1 Mayıs’a katılmalıyız" dedi.

Meslek Lisesi Öğrencisi Yusuf ise 1 Mayıs'ın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu şimdi daha iyi anladığını dile getirerek 1 Mayıs günü alanda olacağını söyledi.

"STAJ ADI ALTINDA SÖMÜRÜLÜYORUZ"

Bir diğer Meslek Lisesi Öğrencisi İsmail ise "Bizler de tıpkı birer işçi gibi çalıştırılıyoruz. Kimi zaman 10 saat derse girdiğimiz oluyor. Aslında şimdiden işçi gibiyiz. Staj adı altında da sömürüye maruz kalıyoruz" dedi.

Hem okula gidip hem de bir lokanta da çalışan Mehmet ise okuyabilmesi için çalışmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Aslında bizler haklarımızı yeterince ararsak ve daha fazla arkadaşımıza bu sömürü sistemini anlatırsak başarabiliriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından söz alan diğer öğrenciler de eğitimin giderek niteliksizleştiğini, geleceksizlik, işsizlik kaygısının giderek arttığını vurgulayarak 1 Mayıs’ta alanda olacaklarını belirtti. (Antep/EVRENSEL)

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e bağlı sendika şubelerinin 1 Mayıs çağrısı