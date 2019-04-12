Demokrasi İçin Hukukçular dayanışma yemeğinde ortak mücadele vurgusu

Demokrasi İçin Hukukçular grubundan avukatların, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Lokalinde düzenlediği dayanışma yemeğine Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Çağdaş Avukatlar Grubu, Katılımcı Avukatlar, Adalet İçin Hukukçular, Avukat Hareketi, CHP'li avukatlardan temsilciler ve Eşber Yağmurdereli katıldı.

Av. Yıldız İmrek, katılımcıları selamladığı konuşmasında "Hukuk kurumları, avukat grupları olarak birlikte yol yürüyor, birlikte mücadele ediyoruz. Tüm hesaplaşmaların hukuk alanında yapıldığı bir dönemde, emekçilerin, halkların, ezilenlerin avukatlığını yapmaya devam edeceğiz. Bugün yemekteyken açlık grevindekilerin sesini duyuyoruz. Bitmeyen seçimle halk iradesinin yok sayılmasına karşı birlikte söyleyeceğimiz sözümüz var. Gündüzlerinde sömürülmeyen-gecelerinde aç yatılmayan bir ülkeye dair ortak hayallerimize, hapisteki arkadaşlarımız sevgili Demirtaş ve ÇHD'li arkadaşlarımızı selamlıyoruz" dedi.

Av. Hacer Yılmaz'ın, Sennur Sezer'den şiirler okuduğu yemekte, Eşber Yağmurdereli de "uzun bir dönemdir kışı yaşıyoruz, böyle dönemleri daha önce de çok yaşadık, sağ muhalefetin kazanması zafer değil, kışın sonunun bahar olması bizim mücedelemize bağlı, yine mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)