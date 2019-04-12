Şair ve Gazeteci Ruşen Hakkı ölümünün 8. yılında anıldı

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Şair ve Gazeteci Ruşen Hakkı, ölümünün 8. yılında İzmit'te anıldı. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) düzenlenen etkinliğe, Ruşen Hakkı'nın sevenleri, dost ve akrabaları katıldı. Etkinlikte kızı Nilgün Sezeralp, Ruşen Hakkı için yazdığı "Babalar Da Birer Kuştur" kitabını imzaladı.

KYÖD Başkanı Didem Turan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ruşen Hakkı'nın İzmit için önemli olduğunu söyleyen Turan, "Ruşen Hakkı'yı Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde sizlerle buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz. Ruşen Hakkı bu kentin önemli bir değeridir, bu nedenle KYÖD'ün onur üyesidir. Onun bu kente kazandırdığı değerler için minnet duyuyoruz" dedi.

"MEDYANIN GÖZDEN UZAK TUTTUĞU YAZARLARI GÖZ ÖNÜNE GETİRDİ"

Kadir İncesu'nun hazırladığı ve içinde kendisinin de çektiği fotoğrafların bulunduğu slayt gösterisinin ardından sözü Şair ve Yazar Osman Bozkurt aldı. "Ruşen Hakkı coşku demek, bir tarihi kayıt altına alan insan demek" diyen Bozkurt, "Sadece şair değil, aynı zamanda öyküleriyle de vardı o. Türkiye’de medyanın gözden uzak tuttuğu yazarları o göz önüne getirdi, öyle bir misyonu vardı. Onun gazetede yazdığı Günceleri edebiyatımız açısından önemli bir yer tutuyor. Artık Günce yazan kalmadı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Şair ve yazar Ruhan Odabaş ise, "Yıllarca aynı gazetede yan yana çalıştık, belki eşinden fazla benimle görüşmüştür" ifadelerini kullandığı Ruşen Hakkı için, "Şuanda Ruşen Hakkı yaşıyor. Ben 71 yaşındayım, 50 yıl daha yaşarım diye düşünüyorum. 50 yıl sonra birinin elinde kitabımı görürseniz, biri benim şiirimi okuyorsa yaşıyorum demektir. Öyle insanlar var ki oysa, yaşarken bile yaşamıyorlar. Oysa Ruşen Hakkı hala yaşıyor" diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Prof. Dr. Gönül Balkır ise artık klasik anmalardan çıkılması gerektiğini, başka türlü şeylerin yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ruşen Hakkı'nın yaşarken yerel şair ve yazarları bir arada tuttuğunu söyleyen Balkır, "Ruşen Hakkı öyle bir kimlikti ki, konuşmadan, sessizce herkesi hizaya sokardı. Ruşen Hakkı yaşarken yerel şair ve edebiyatçıları bir arada tutardı, birlik olurlardı. Yeri değil belki ama o hayatını kaybettikten sonra herkes dağıldı, kavgalar başladı. Edebiyat güzellik yaratma ise nasıl bu kadar çabuk birbirimize düşüyoruz?" dedi.

"BABALAR DA BİRER KUŞTUR"

Etkinlikte son olarak Ruşen Hakkı'nın kızı Nilgün Sezeralp söz aldı. "Onu yaşamak bir türküyü dillendirmekti. Hiç bitmeyen bir şiirdi" dediğini babası için "Babalar Da Birer Kuştur" kitabını hazırlayan Sezeralp, kitapta anma konuşmalarına, babasıyla birlikte olduğu rüyalarına ve anılarına yer veriyor. Ruşen Hakkı'nın bir okul olduğunu söyleyen Sezeralp, "Gittiğinden bu yana daha çok anlatılır oldu seninle ilgili anılar. Bilirsin seni çok özlediğimdendir deniz kıyısına inmelerim. Oturdum bir banka, ne zaman otursam deniz kıyısında aklıma gelir bir şiir ya da bir türkü. İçimden geçen her dize sen, her ezgi sen" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Fatma Tümkuşkayalar ve Erdem Arcan Ruşen Hakkı şiirleri okudu. Etkinlik sonrası Ruşen Hakkı'nın kızı Nilgün Sezeralp babası için hazırladığı "Babalar Da Birer Kuştur" kitabını imzaladı.

Şair-Gazeteci Ruşen Hakkı, ölümünün 8. yılında Kocaeli'de anılacak

Kızı, Şair Ruşen Hakkı için yazdı: Babalar da birer kuştur