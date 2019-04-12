EMEP: Ankara Büyükşehir Belediyesinde yolsuzlukların üzerine gidilsin

Emek Partisi (EMEP) Ankara İl Başkanı Fikret Aslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin 25 yıl sonra değişmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 25 yıldır ayyuka çıkan yolsuzlukların ifşa edilerek üzerine gidilmesi çağrısında bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinin "Tek Adam İttifakı"nın yenilgisi ile sonuçlandığını belirten Aslan, her seçimin bir öncekinden daha eşitsiz koşullar taşıdığını söyledi. Yalan ve kara propagandanın en nadide örneklerinin havuz medyası tarafından bolca gösterildiğini ifade eden Aslan, bakanlar, belediyeler ve devletin bürokratlarının Cumhur İttifakı’nın kazanması için canla başla çalıştığını dile getirdi. Ancak sonucun AKP'nin umduğundan farklı olduğunu kaydeden Aslan, "Adaylara ve vatandaşa yönelik tehditler de sökmedi. Cumhur İttifakı, nüfusun önemli çoğunluğunun yaşadığı büyük kentlerin tamamında belediye başkanlıklarını kaybetti." dedi.

MESLEK ODALARI YÜZLERCE DAVA AÇTI

Aslan, AKP ve Melih Gökçek tarafından 25 yıldır yönetilen Ankara'nın yeşil alanların talanı ve kentsel dönüşümle, birçok absürt projeyle rant alanları yaratmada öncülük ettiğini söyledi. Bülent Arınç’ın "Ankara’yı parsel parsel sattılar" söyleminin Ankaralılar tarafından yaşanan bir gerçeklik olduğunu ifade eden Aslan, Atatürk Orman Çiftliği’nden ODTÜ ormanlarının talanına, alt ve üst geçitlere kadar belediyenin yaptığı yüzlerce uygulamanın meslek odaları tarafından dava konusu yapıldığı hatırlatıldı.

"YOLSUZLUKLAR ARAŞTIRMA KONUSU DAHİ YAPILMADI"

Kentin imkanlarının yandaşlara, sermayeye sunulurken işçilerin, gençlerin, kadınların, engellilerin taleplerinin göz ardı edildiğini belirten Aslan, “Tüm bunlar yaşanırken 25 yılda gündeme gelen birçok yolsuzluk iddiası, iktidar tarafından araştırma konusu dahi yapılmamıştır. Bugün onlarca iddia, onlarca dava orta yerde durmaktadır. AKP’nin Melih Gökçek’i görevden almasından sonra da bu iddialar yokmuş gibi davranılmıştır. Aynı akıbete uğramaması için artık bu yolsuzlukların üzerine gidilmelidir. Kentin imkanları kimlere, nasıl peşkeş çekilmişse kamuoyuna açıklanmalıdır. Ankara halkı 25 yıldır bu kente yapılanları bilmek istemektedir ve tercihlerinde bu beklentinin de payı vardır. Aynı zamanda başta su ve ulaşım olmak üzere her türlü belediye hizmetlerinin düşük ücretle verilmesi için düzenlemeler de yapılmalıdır. Ankara’nın işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar, çocuklar tüm Ankaralılar için yaşanabilir bir kent haline getirilmesi için taleplerimizin arkasında duracak ve takipçisi olacağız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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