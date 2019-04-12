Çırağan Sarayı'nın bahçesine yapılan prefabrik yapı tepki çekti

İstanbul’un simgeleri arasında yer alan 108 yıllık Çırağan Sarayı’nın Boğaz kesimine ek yapı inşa edildi. Karar gazetesinin haberine göre, Boğaz’daki tarihi Çırağan Sarayı’nın bahçesine kış bahçesi şeklinde bir yapı konduruldu. Gazete, haberi "Saraykondu" başlığı ile duyurdu.

Tarihi sarayın bütün manzarasını katleden prefabrik yapının neden inşa edildiği merak konusu oldu. Sarayın denizden görünümünü kapatan yapının fotoğraflarını çeken yurttaşlar yapıya tepki gösterdi.

DEMİRÖREN VE KALYONCU AİLELERİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN Mİ YAPILDI?

Prefabrik yapının neden inşa edildiği merak edilirken Fox TV'den Hasan Aydın, kış bahçesinin hafta sonu Demirören ile Kalyoncu ailesinin çocuklarının düğünü için yapıldığını iddia etti.

ÇIRAĞAN SARAYI

Fotoğraf: Josep Renalias/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Çırağan Sarayı, İstanbul Beşiktaş’ta Yıldız Parkı’nın karşısındaki alanda yer alıyor. Saray, Osmanlı Sultanı Abdülaziz döneminde (1830-1876) Mimar Karabet’in oğlu Serkis Balyan tarafından inşa edildi. Bir dönem imparatorluk ikametgâhı olarak kullanılan yapı, 1910 yılları arasında Meclis-i Mebusan olarak kullanıldı. 20 Ocak 1910 tarihinde önemli bir yangın geçirerek tahrip olan yapı, daha sonra restore edildi. (HABER MERKEZİ)