SES İzmir Şube: Taleplerimizden vazgeçmiyoruz

Yıpranma payı, ek gösterge ve temel ücretlerin yükseltilmesi için taleplerini dile getiren SES İzmir Şube, 11 Mayıs'ta yapılacak Ankara buluşmasına çağrı yaparak "Taleplerimizden vazgeçmiyoruz" dedi.

SES İzmir Şubesi talepleri için basın toplantısı düzenledi. "Fiili hizmet süresi zammı, 3600 ek gösterge ve en az temel ücret 6.500 TL olsun" talepleri ile Ankara’daki buluşmaya çağrı yapan SES İzmir Şubesi binasında basın toplantısı düzenledi.

SES Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu okuduğu açıklamada, "Yaşadığımız yüksek orandaki enflasyon ve buna bağlı olarak temel tüketim maddelerine yapılan zamlar ücretlerimizin erimesine neden olurken, ücretlerimizin iyileştirilmesi talebimiz ise bizlere döner sermaye ödentileri gösterilerek ya reddediliyor ya da toplu sözleşme masasında yandaş sendika ile birlikte düşük oranda zamlarla geçiştiriliyor" dedi.

"İNSANCA YAŞAYACAK TEMEL ÜCRET BELİRLENMELİ"

İktidarın sağlık alanında uyguladığı politikalar ile sağlığın, para kazanılan, kâr elde edilen bir sektör haline dönüştürüldüğünü söyleyen Ulaşoğlu, gün geçtikçe de döner sermaye ödemelerindeki sorunların artarak devam ettiğini belirtti. Ulaşoğlu, "Performansa göre ücretlendirme politikalarından vazgeçilmeli, ek ödeme ve performans ödemeleri yerine insanca yaşamaya yetecek temel ücret belirlenmelidir. Ancak bu süre içerisinde de bugüne kadar ücretlerimizde yaşanan kayıplar ek zam ile karşılanmalı, gasp edilen döner sermaye ödentileri de faizleri ile birlikte ödenmeli, sabit ödemelerde enflasyon farkı ödenmeli, iki katına çıkarılarak maaşa ve emekliliğe yansıtılmalıdır" diyerek taleplerini vurguladı.

TÜİK'in açıkladığı yoksulluk sınırına da değinen Ulaşoğlu, "Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan bir emekçinin bugün için alması gereken en az temel ücret 6.500 olmalı ve tüm ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır. İnsanca yaşamı içeren taleplerimizin de bir an önce karşılanması için siyasi iktidarı uyarıyoruz. Bugün insanca yaşamaya yetecek ücret için yapmış olduğumuz açıklamayı burada bitirirken, 11 Mayıs’ta ülkenin dört bir yanından gelen emekçilerle; Fiili hizmet süresi zammı, 3600 ek gösterge ve en az temel ücret 6.500 TL olsun diye Ankara’da bir buluşma gerçekleştireceğiz" dedi.

"11 MAYIS’TA ANKARA’DA BULUŞUYORUZ"

Açıklamadan sonra SES Genel Sekreteri Pınar İçel de söz alarak, “Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri çok zor koşullarda çalışıyor. Emeğinizin karşılığını alamıyoruz. 3600 ek gösterge, yıpranma payı ile ilgili imza kampanyamız olmuştu. En temel meselelerden biri ekonomik krizle birlikte her şey zamlandı, ama bizim maaşlarımız yerinde sayıyor. Bizler de taleplerimiz için 11 Mayıs’ta Ankara’da buluşuyoruz” dedi.

SES İzmir Şubesi Eş başkanı Fatih Sürenkök de, “Şiddetle performansa karşı çıkıyoruz. İkincisi bizler çalışırken aldığımız maaşlarla yetinemiyoruz kaldı ki biriktirelim emekliliğe yansısın diye, o nedenle çalışırken de emeğimizin karşılığını istiyoruz. 11 Mayıs’ta birlikte olacağız” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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