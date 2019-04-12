Süper Ligde 28'inci hafta | Trabzon, Bursa'da tek golle 3 puanı aldı

Süper Ligde 28'inci haftanın açılış maçında Trabzonspor, Bursaspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor'un tek golünü 68'inci dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.

Ligde bugün 16:00'da oynanacak maçlarda Rizespor Göztepe'yi, Konyaspor ise Sivasspor'u ağırlayacak. Saat 19:00'da ise lider Başakşehir, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu olacak.

TRABZON, BURSA'DA TEK GOLLE 3 PUANI ALDI

Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Ligde sıkıntılı zamanlar geçiren Bursaspor, UEFA'ya gitme hesapları yapan Trabzonspor'u ağırladı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın 68'inci dakikasında Nwakaeme'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Abdülkadir, sol ayağıyla topun gelişine vurdu ve dışa falso alarak kalecinin uzanamayacağı yere giden top ağlarla buluştu. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.

TRABZONSPOR PENALTI KAÇIRDI

77'nci dakikada Bursaspor ceza alanına topla giren Abdülkadir Ömür, Badji'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. İlk anda pozisyonu devam ettiren hakem Bülent Yıldırım, daha sonra VAR'da pozisyonu izeleyerek penaltı noktasını gösterdi. 81'de penaltıyı kullanan Sosa'nın vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu çıkardı ve ardından savunma oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.

38. dakikada ilginç bir an yaşandı. Hakem Bülent Yıldırım, futbolcular arasında yaşanan kısa bir gerilimin ardından Trabzonsporlu Sosa'ya sarı kart yerine yanlışlıkla kırmızı kart gösterdi. Yıldırım, kartın rengini fark ettikten sonra eliyle kenara işaret yaparak bu kararını iptal etti ve cebinden çıkardığı sarı kartı Sosa ve Bursasporlu Aytaç Kara'ya gösterdi.

ÜNAL KARAMAN: İKİNCİ YARIDA İYİ OYNADIK

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman | Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada "İlk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık, Bursaspor daha etkin oynadı. İkinci yarı daha etkiliydik. Şiddetle 3 puana ihtiyacı olan Bursaspor'u evinde yenmek bizim adımıza sevindirici. Biz Avrupa Ligi'ne katılmayı zorluyoruz, alt tarafta ise matematiksel olarak hiçbir takım düşmüş değil. Ligin sonlarına geldiğimiz şu ortam içinde oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlar oynanacak. Bursaspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MESUT BAKKAL: İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise iyi mücadele etmelerine rağmen maçı kazanamadıklarını belirterek "Henüz 3 gündür çalışmamıza rağmen takımdan mücadele ve üretim anlamında inanılmaz tepkiler alıyorum. Maçta ikili mücadele konusunda öndeydik. Oyuncularımla maç sonu yaptığım toplantıda onlara, 'Siz böyle oynayın biz bu işin içinden çıkarız.' dedim. İyi niyetli bir takım var sahada. Özellikle kaleye yakın bölgede biraz daha dikkatli olabilseydik maç farklı olurdu. Ben mücadeleden memnunum. Talihsiz bir gol yedik. Yarından itibaren önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Ben iyi olacağına inanıyorum. Üzülen ve yıkılan bir takım var sahada. Bu da bize iyi olarak dönecektir" dedi.

SÜPER LİGDE 28'İNCİ HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de iki İstanbul derbisinin oynanacağı 28. hafta mücadelelerinde Başakşehir Beşiktaş'ı, Fenerbahçe de Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde ilk 3 sırada bulunan Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş için bu hafta çıkacakları maçlar şampiyonluk yolunda önemli birer sınav niteliğinde. Ligde 28'inci haftaya girilirken Başakşehir 61 puanla lider, Galatasaray 55 puanla ikinci, Beşiktaş ise 50 puanla üçüncü sırada.

12 NİSAN CUMA

Bursaspor 0-1 Trabzonspor

13 NİSAN CUMARTESİ

16:00 Rizespor-Göztepe

16:00 Konyaspor-Sivasspor

19:00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

14 NİSAN PAZAR

13:30 Kayserispor-Ankaragücü

16:00 Antalyaspor-Kasımpaşa

16:00 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

19:00 Fenerbahçe-Galatasaray

15 NİSAN PAZARTESİ

20:00 Erzurumspor-Akhisarspor