Süper Ligde 28'inci hafta Bursaspor-Trabzonspor maçıyla açılıyor

Süper Ligin 28'inci haftası bu akşam oynanacak Bursaspor-Trabzonspor maçı ile başlıyor. Bursa Timsah Arena'da saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek ve maç beIN Sports1 kanalından yayınlanacak.

Süper Lig'de iki İstanbul derbisinin oynanacağı 28. hafta mücadelelerinde Başakşehir Beşiktaş'ı, Fenerbahçe de Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde ilk 3 sırada bulunan Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş için bu hafta çıkacakları maçlar şampiyonluk yolunda önemli birer sınav niteliğinde. Ligde 28'inci haftaya girilirken Başakşehir 61 puanla lider, Galatasaray 55 puanla ikinci, Beşiktaş ise 50 puanla üçüncü sırada.

SÜPER LİGDE 28'İNCİ HAFTA PROGRAMI

20:30 Bursaspor-Trabzonspor

13 NİSAN CUMARTESİ

16:00 Rizespor-Göztepe

16:00 Konyaspor-Sivasspor

19:00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

14 NİSAN PAZAR

13:30 Kayserispor-Ankaragücü

16:00 Antalyaspor-Kasımpaşa

16:00 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

19:00 Fenerbahçe-Galatasaray

15 NİSAN PAZARTESİ

20:00 Erzurumspor-Akhisarspor

BURSASPOR LİGE TUTUNMAK, TRABZONSPOR UEFA'YA KATILMAK İSTİYOR

Bursaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı | Fotoğraf: AA

Ligin ikinci yarısında oynadığı 10 karşılaşmadan 2 galibiyet, 3 beraberlik çıkarabilen ve 5 maçta da mağlup olan Bursaspor'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Süper Ligde 28 puanla 15'inci sırada bulunan yeşil-beyazlılar, 16'ncı sırada olan ve hafta itibariyle düşme potasında bulunan Göztepe'den bir fazla puana sahip. Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Bursaspor, Aybaba'nın yerine gelen Mesut Bakkal'la ilk maçına çıkarak puan arayacak.

Trabzon ekibi ise lig üçüncüsü Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde, 46 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Trabzonspor'da öncelikli hedef ligi mümkün olan en az kayıp ile tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak.

BURSASPOR İLE TRABZONSPOR LİGDE 86. KEZ KARŞILAŞIYOR

Bursaspor ile Trabzonspor bu akşam oynayacakları maçla 86. kez karşı karşıya gelmiş olacak. İki takım arasında geride kalan 85 lig maçında, Trabzon ekibinin galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor. 30 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasında Bursa'da oynanan 42 maçın 16'sı berabere bitti, Trabzonspor 16, Bursaspor ise 10 kez galip geldi.

MESUT BAKKAL: HER ŞEYİN İYİ OLMASINI İSTİYORUM

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal | Fotoğraf: AA

Mazeret üretme hakları olmadığını belirten Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Mücadele etmeyen kişilerle yokum. Bu tribünlerin coşkusuna yakışır mücadele edecekler. Çünkü önemli olan Bursaspor camiası, Bursa kenti. Bu saatten sonra yeni bir sayfa açıp her şeyin iyi olmasını istiyorum. Olacağına da inanıyorum. Samet ağabeye ve ekibine teşekkür ediyorum. Veriler üzerine konuşuyorum, çok atletik bir takım bıraktılar. Gideriz, geliriz ama çalıştığımız yerlerde iyi şeyler bırakmak önemli" şeklinde konuştu.

HALUK ŞAHİN: LİGİ İLK 3 İÇİNDE BİTİRMEK İSTİYORUZ

Fotoğraf: AA

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Bursaspor ile oynayacakları karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu belirterek, "Üst basamaklarda yer almak istiyorsak galip gelmemiz gereken bir maç. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Bu sezon ligi ilk 3 içinde bitirmek istiyoruz. En yakın olduğumuz takım Beşiktaş, onu yakalarsak sonra ikinciliği konuşabiliriz. 3 puanlı sistemde her şey olabilir" diye konuştu. (SPOR SERVİSİ)