Süper Lig'de 28. hafta sonuçları ve son 6 haftaya bakış

Süper Lig'de 28. hafta bugün oynanacak BB Erzurumspor-Akhisarspor maçıyla tamamlanacak. Lider Başakşehir haftayı en yakın rakibi Galatasaray'ın 5 puan önünde geçti. 3. sıradaki Beşiktaş ise Galatasaray'la olan puan farkını 3'e indirdi. 4. Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u mağlup ederek 49 puana yükseldi.

Takımların son 6 haftadaki maç programı şöyle:

BAŞAKŞEHİR (61 puan) | Çaykur Rizespor, Göztepe, Sivasspor (D) , Ankaragücü, Galatasaray (D), Alanyaspor.

GALATASARAY (56 puan) | Kayserispor, Konyaspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D), Başakşehir, Sivasspor (D).

BEŞİKTAŞ (53 puan) | Sivasspor (D), Ankaragücü, Galatasaray (D), Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa.

TRABZONSPOR (49 puan) | Yeni Malatya, Fenerbahçe (D), Kayserispor, Konyaspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D).

GALATASARAY'IN HASRETİ 20 YILA ÇIKTI

Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırladı. 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 66'da Henry Onyekuru'nun golüyle yenik duruma düşse de 71'de Eljif Elmas'la eşitliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisi 20 yıl ve 23 maça çıktı.

Bu sonuçların ardından Galatasaray 56 puana yükseldi ve Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Fenerbahçe ise 33 puanla 14. sırada kaldı.

BEŞİKTAŞ'TAN KRİTİK GALİBİYET

Fotoğraf: AA

Süper Ligin 28'inci haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti. Maçı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu da izledi.

Maçın ilk yarısında Robinho'nun golüyle 1-0 öne geçen Başakşehir, 42. dakikada Atiba Hutchinson'ın golüne engel olamadı. İlk yarı 1-1'lik beraberlikle bitti.

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın 52. dakikada gelen golüyle öne geçti. Maç 2-1'lik skorla sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını izliyor. Maç sırasında pek çok taraftar, "Mazbatayı ver" dedi https://t.co/QXZd7fklde pic.twitter.com/sbqIFLQlVI — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 13 Nisan 2019

TRABZONSPOR TEK GOLLE 3 PUAN ALDI

28. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Bursaspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor'un tek golünü 68'inci dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.

Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

SÜPER LİG'DE 28. HAFTA

12 NİSAN CUMA

Bursaspor 0-1 Trabzonspor

13 NİSAN CUMARTESİ

Rizespor 1-0 Göztepe

Konyaspor 1-1 Sivasspor

Beşiktaş 2-1 Medipol Başakşehir

14 NİSAN PAZAR

13:30 Kayserispor 0-2 Ankaragücü

16:00 Antalyaspor 1-0 Kasımpaşa

16:00 Yeni Malatyaspor 1-1 Alanyaspor

19:00 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

15 NİSAN PAZARTESİ

20:00 Erzurumspor-Akhisarspor