Kirli hava sonucu her yıl 4 milyon çocuğa astım teşhisi konuyor

Trafiğin yarattığı hava kirliliği ile çocuklardaki astım vakaları arasındaki ilişki ilk kez küresel olarak incelendi. George Washington Üniversitesinden araştırmacılar, tıp dergisi Lancet Planetary Health'de yayınladıkları araştırmaya göre, taşıtların yarattığı hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 4 milyon çocuğa (günde 11 bine yakın) astım teşhisi konuluyor. Uzmanlar, 194 ülkede 125 şehri incelenerek yaptıkları araştırmada çocuk astımının "küresel bir salgına" dönüşebileceğini söylüyor. ABD'li araştırma ekibi, trafikteki araçların neden olduğu hava kirliliğini ölçmek için bölgelere göre nitrojen dioksit (NO2) oranlarına baktı.

ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE KUVEYT

BBC Türkçe’nin haberine göre, araştırma raporunda, çocuklarda yeni astım vakalarının en çok görüldüğü ülkelerin, hava kirliliğinin en tehlikeli boyutlarda olduğu Hindistan ve Çin gibi ülkelerle sınırlı olmadığına dikkat çekildi. Rapora göre, trafik kirliliğine bağlı çocuk astım oranının en yüksek olduğu ülke ise Kuveyt. Kuveyt'i Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kanada, Tayvan ve Bahreyn takip ediyor.

Araştırma raporunda, trafik kirliliğine bağlı en çok çocuk astım vakasının görüldüğü yerler ise bölgelere göre ayrıldı.

4'ÜNCÜ KENT İSTANBUL, 7'İNCİ KENT DE ANKARA

Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde değerlendirildi. Araştırmaya göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki şehirler arasında trafik kirliliğine bağlı çocuk astımı vakalarının en çok görüldüğü 4'üncü kent İstanbul, 7'inci kent de Ankara.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: ÇOCUKLARDA ASTIM ORANI HIZLA ARTIYOR

NO2 maddesi, parçacıklı madde, ozon ve karbonmonoksit ile beraber hava kirliliğini oluşturan maddeler arasında yer alıyor. Bu maddeler bir araya gelince, solunum yolları için tehlike yaratarak astım ve diğer akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor. Dünya Sağlık Örgütünün ortalama NO2 yoğunluğu için koyduğu sınır, yılda 40ug/m3 (milyarda 1 parça). Doktorlarca teşhis edilmiş astım vakaları, nüfus verileri, uydulardan ve yeryüzünden ölçülen NO2 oranlarını kullanan araştırmacılar, 18 yaşın altındakiler arasında trafik kirliliğine bağlı astım rakamlarına ulaştı.

Ancak düşük ve orta gelirli ülkelerde birçok vakanın teşhis edilemiyor olması nedeniyle, rakamlar çok daha yüksek olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çocuklarda astım oranlarının 1950'li yıllardan beri hızla yükseldiğini söylüyor. WHO, hava kirliliğine bağlı kalp hastalıkları, solunum enfeksiyonları ve felç gibi rahatsızlıkların 4,2 milyona yakın prematüre doğuma neden olduğunu belirtiyor.

Ancak söz konusu araştırmaya göre, bu yoğunluğun WHO sınırının altında olduğu ülkeler de, en çok trafik kirliliğine bağlı astımlı çocuğun görüldüğü bölgeler arasında. (DIŞ HABERLER)

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