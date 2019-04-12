ABD'den Türkiye dahil 35 ülke için seyahat uyarısı: Kaçırılabilirsiniz
ABD, seyahat uyarılarına "Kaçırılabilirsiniz" anlamına gelen "K" sınıfını ekledi ve Türkiye'yi de bu riskin olduğu ülkelerden biri olarak sıraladı.
Görsel: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının logosu/Wikimedia Commons
ABD Dışişleri Bakanlığı, yurttaşlarına yaptığı seyahat uyarılarına "Kaçırılabilirsiniz" anlamına gelen "K" uyarı sınıfını ekledi ve Türkiye'yi de bu riskin mevcut olduğu ülkeler listesine aldı.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu uygulamanın söz konusu ülkelere seyahatle ilgili riskin arttığı anlamına gelmediğini ifade etti. Wall Street Journal gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün "K sınıfı uyarı, ABD vatandaşlarının hangi ülkelerde kaçırılma veya rehin alma riskleriyle karşı karşıya kalabileceklerini gösteriyor" dediğini bildirdi.
SEYAHAT UYARILARINA "KAÇIRILMA RİSKİ" EKLENDİ
ABD Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarılarında "Terör tehlikesi" için "T" ve doğal afet uyarısı için "N", toplumsal olaylar için ise "U" harflerini kullanıyor. Böylece, "Kaçırılma riski" anlamına gelen "K" uyarısı da bu listeye eklenmiş oldu.
ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye seyahatle ilgili uyarılarının bulunduğu internet sayfasında "Güvenlik güçleri, sınırlı sayıda ve gizli delillere dayanarak, ABD vatandaşları dahil, on binlerce kişiyi terörist gruplara üye olmakla suçlayıp gözaltına aldı. ABD vatandaşlarına Türkiye'yi terk etme yasağı da getirildi" deniyor.
LİSTEDE YER ALAN 35 ÜLKE
ABD'nin yeni seyahat uyarısı sınıflandırmasına Türkiye dahil toplam 35 ülke dahil edildi. Bu ülkelerin önemli bölümü Afrika ve Orta Doğu'da bulunuyor. ABD'nin yurttaşlarına "Kaçırılabilirsiniz" uyarısını yaptığı ülkelerin listesi ise şöyle;
- Afganistan
- Irak
- Rusya
- Cezayir
- Kenya
- Somali
- Angola
- Lübnan
- Güney Sudan
- Bangladeş
- Libya
- Sudan
- Burkina Faso
- Malezya
- Suriye
- Camerun
- Mali
- Trinidad Tobago
- Orta Afrika Cum.
- Meksika
- Türkiye
- Kolombiya
- Nijer
- Uganda
- Kongo Demokratik Cum.
- Nijerya
- Ukrayna (Rus kontrolündeki bölgeler)
- Etiyopya
- Pakistan
- Venezuela
- Haiti
- Papua Yeni Gine
- Yemen
- İran
- Filipinler
(DIŞ HABERLER)
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