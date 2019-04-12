Pakistan'da pazar yerinde patlama: 16 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Pakistan'ın Ketta şehrinde pazar yerinde patlama meydana geldi. Yerel medya 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, Emniyet Yetkilisi Abdur Razzaq Cheema, Hazar Gunji bölgesindeki pazar yerinde sabah erken saatlerde meydana gelen patlamada 16 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını belirtti. AA'nın haberine göre, patlamaya, pazardaki sebzelerin arasına yerleştirilen el yapımı patlayıcının neden olduğu bilgisini paylaşan Cheema, patlamada, Şii Hazara topluluğunun hedef alındığını söyledi. Cheema, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Patlamada ölen ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik çemberi oluştururken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Başbakan İmran Han patlamayı kınadı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Bu arada saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (DIŞ HABERLER)

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