İBB'nin 1,8 milyon liralık maraton ihalesi Cübbeli’nin damadına gitti

İBB şirketlerinden Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu ihalesi, Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadının şirketine verildi. 7 Nisan pazar günü gerçekleştirilen maraton için Ünlü'nün damadına ait şirket ile seçimlerden sonra, 3 Nisan'da 1,8 milyon liralık sözleşme imzalandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, maraton organizasyonu hizmet alımı için 29 Mart 2019 tarihinde Spor İstanbul tarafından ihale düzenlenmişti. İhalenin yaklaşık maliyeti 3 milyon 596 bin 626 lira olarak belirlendi. İhale iki kısımdan oluştu. İhalenin 1 milyon 872 bin 300 liralık kısmını alan Adstation Reklam ile 3 Nisan 2019 günü, 753 bin 539 liralık kısmını alan Aziz Yavuz ile de 4 Nisan 2019'da sözleşme imzalandı.

ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU'YA YAKIN İSİMLER

İhalenin büyük kısmını kazanan Adstation Reklam Organizasyon İletişim Danışmanlık İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ortakları Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'ya yakınlıklarıyla dikkat çekiyor.

CÜBBELİ HOCA'NIN KIZINI DAVUTOĞLU İSTEMİŞTİ

Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızı Yüsra Ünlü’yü ailesinden dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu istemişti. 2016 yılında lüks bir otelde düzenlenen düğünne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tebrik mesajı göndermişti. Esat ve Muhittin Palazoğlu, Bolu'da Nakşibendi Şeyhi Sürmeli Hoca Muhittin Palazoğlu'nun torunları. Palazoğlu ailesinin daha önce vefat eden bireyleri için Tokad-i Hayreddin Türbesine defin için bakanlar kurulu kararı çıkartılmıştı. (HABER MERKEZİ)