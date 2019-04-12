12 Nisan 2019 08:18

İBB'nin 1,8 milyon liralık maraton ihalesi Cübbeli’nin damadına gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden Spor İstanbulun, İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu için ihale sözleşmesi 3 Nisan'da imzalandı.

İBB'nin 1,8 milyon liralık maraton ihalesi Cübbeli’nin damadına gitti

Cübbeli Ahmet Hoca fotoğrafı: DHA | Maraton fotoğrafı: Orhan Akkanat/AA

    • Paylaş

    İBB şirketlerinden Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu ihalesi, Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadının şirketine verildi. 7 Nisan pazar günü gerçekleştirilen maraton için Ünlü'nün damadına ait şirket ile seçimlerden sonra, 3 Nisan'da 1,8 milyon liralık sözleşme imzalandı.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, maraton organizasyonu hizmet alımı için 29 Mart 2019 tarihinde Spor İstanbul tarafından ihale düzenlenmişti. İhalenin yaklaşık maliyeti 3 milyon 596 bin 626 lira olarak belirlendi. İhale iki kısımdan oluştu. İhalenin 1 milyon 872 bin 300 liralık kısmını alan Adstation Reklam ile 3 Nisan 2019 günü, 753 bin 539 liralık kısmını alan Aziz Yavuz ile de 4 Nisan 2019'da sözleşme imzalandı.

    ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU'YA YAKIN İSİMLER

    İhalenin büyük kısmını kazanan Adstation Reklam Organizasyon İletişim Danışmanlık İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ortakları Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'ya yakınlıklarıyla dikkat çekiyor.

    CÜBBELİ HOCA'NIN KIZINI DAVUTOĞLU İSTEMİŞTİ

    Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızı Yüsra Ünlü’yü ailesinden dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu istemişti. 2016 yılında lüks bir otelde düzenlenen düğünne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tebrik mesajı göndermişti. Esat ve Muhittin Palazoğlu, Bolu'da Nakşibendi Şeyhi Sürmeli Hoca Muhittin Palazoğlu'nun torunları. Palazoğlu ailesinin daha önce vefat eden bireyleri için Tokad-i Hayreddin Türbesine defin için bakanlar kurulu kararı çıkartılmıştı. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu yaşamını yitirdi
    SONRAKİ HABER

    ABD'den Türkiye dahil 35 ülke için seyahat uyarısı: Kaçırılabilirsiniz
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Demokrat mısınız yoksa ‘kendine demokrat’ mı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Yeni rejimin sandıkla imtihanı!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Almanya’ya sosyalizm mi geliyor?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    4.5 yıl garanti mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    31 Mart seçimleri: Anayasa ilga edilirse mafya devleti ortaya çıkar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    YSK, Diyarbakır Bağlar'da mazbatayı yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verdi
    YSK, Diyarbakır Bağlar'da mazbatayı yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verdi

    YSK'nin KHK ile ihraç edilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmemesi kararı sonrası Bağlar'da mazbata yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum

    31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok il ve ilçede partiler seçim sonuçlarına itiraz etti.

    Bakan Soylu'nun "Densiz" dediği 2 kişiye hakaret davası açıldı
    Bakan Soylu'nun "Densiz" dediği 2 kişiye hakaret davası açıldı

    Bakan Soylu'nun "Densiz" diyerek hakaret ettiği yurttaşlara "hakaret" davası açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    HSK, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili müfettiş incelemesi başlattı
    HSK, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili müfettiş incelemesi başlattı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili, baba Şaban Vatan'ın "müfettiş incelemesi yapılması" talebini kabul etti.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Nisan 2019 Cuma
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Nisan 2019 Cuma

    Yerel seçim gündemi ve bitmeyen hukuksuzluklar, ekonomi, Sudan'da yaşanan darbe, Assange'ın tutuklanması ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    12 Eylül darbecilerinin 2005 sonrası mal varlığı, MASAK raporlarında
    12 Eylül darbecilerinin 2005 sonrası mal varlığı, MASAK raporlarında

    12 Eylül'ün darbeci generallerinin ve yakınlarının 2005 sonrası servetleri ve para trafiği Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına yansıdı.

    Aydın Engin: Beni Metin Göktepe köşe yazarı yaptı
    Aydın Engin: Beni Metin Göktepe köşe yazarı yaptı

    Gazeteci Yazar Aydın Engin, yıllar önce Cumhuriyet'te köşe yazarlığına başlamasına vesile olan Metin Göktepe yazısının öyküsünü anlattı.

    İBB'nin 1,8 milyon liralık maraton ihalesi Cübbeli’nin damadına gitti
    İBB'nin 1,8 milyon liralık maraton ihalesi Cübbeli’nin damadına gitti

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden Spor İstanbulun, İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu için ihale sözleşmesi 3 Nisan'da imzalandı.

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: Kadıköy'de 19 yıllık hegemonya
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: Kadıköy'de 19 yıllık hegemonya
    Kaybolan deyişler kadınların sesiyle sahnede
    Kaybolan deyişler kadınların sesiyle sahnede
    Metin-Ali-Feyyaz'ı ve Beşiktaş'ı anlatan "Kolej Havası" yolda
    Metin-Ali-Feyyaz'ı ve Beşiktaş'ı anlatan "Kolej Havası" yolda
    NBA’de normal sezon bitti, Play-Off eşleşmeleri belirlendi
    NBA’de normal sezon bitti, Play-Off eşleşmeleri belirlendi
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı
    Filipinler'de yeni bir insan türü keşfedildi: Homo luzonensis
    Filipinler'de yeni bir insan türü keşfedildi: Homo luzonensis
    GÜNCELLENDİ
    İktidar medyasının İstanbul savaşı: Gözü kara bir rant hırsı...
    İktidar medyasının İstanbul savaşı: Gözü kara bir rant hırsı...

    Mustafa Hoş, iktidar medyasının "İstanbul" tutumunu yorumladı: Erdoğan sermayesi burada doğdu, semirdi şimdi ana kaynağı kaybetmek istemiyorlar.

    İlk kez AKP'ye oy vermeyen aile: Yeniden seçim olsa fikrimiz değişmez
    İlk kez AKP'ye oy vermeyen aile: Yeniden seçim olsa fikrimiz değişmez

    T. Ailesi 2002 yılından beri ilk kez bu seçimde AKP’ye oy vermedi: Haksızlıklara gelemedik bu sefer, yeniden seçim olsa fikrimiz değişmez.

    Yayın yasağını çiğneyen kanallara ceza verilmedi
    Yayın yasağını çiğneyen kanallara ceza verilmedi

    Seçim günü yayın yasağını çiğneyerek sonuçları yayınlayan televizyon kanallarına hâlâ ceza verilmedi.

    Kıdem tazminatı gündemi | 'Gerginiz, bizi etkiler mi etkilemez mi?'
    Kıdem tazminatı gündemi | 'Gerginiz, bizi etkiler mi etkilemez mi?'

    İzmir'de görüştüğümüz TÜPRAŞ işçisi: Hepimiz gerginiz. Bizi etkileyecek mi, etkilemeyecek mi bilmiyoruz.

    İşçilerle 'reform paketi'ni konuştuk: İşçiye karşı düşmanca plan
    İşçilerle 'reform paketi'ni konuştuk: İşçiye karşı düşmanca plan

    Hükümetin kıdem tazminatının fona devredilmesi, zorunlu bireysel emeklilik sistemi ve yeni vergileri içeren “reform” paketi işçilerin tepkisini çekti.

    Kıdem tazminatının fona devri gündemine tepki: Elimizde ne kaldı başka
    Kıdem tazminatının fona devri gündemine tepki: Elimizde ne kaldı başka

    Görüştüğümüz liman ve depo işçileri kıdem tazminatının fona devrinin gündemden çıkarılmasını istediklerini ifade etti.

    CT Otomotiv işçisi: Tek dertleri işçiler birlikte hareket etmesin
    CT Otomotiv işçisi: Tek dertleri işçiler birlikte hareket etmesin

    Gebze’de sendikalaşma mücadelesi verirken işten atılan CT Otomotiv işçilerinden Fırat: Patronların, tek dertleri işçiler birlikte hareket etmesin.

    GÜNCELLENDİ
    Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu yaşamını yitirdi
    Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu yaşamını yitirdi

    Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu 83 yaşında yaşamını yitirdi. 

    Mansur Yavaş iki ismi görevden aldı
    Mansur Yavaş iki ismi görevden aldı

    Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'nin genel sekreterliğe getirdiği Refik Tuzcuoğlu'nu ve Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan'ı görevden aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da yaşanan darbeye Türkiye ve dünyadan tepkiler geldi
    Sudan’da yaşanan darbeye Türkiye ve dünyadan tepkiler geldi

    Sudan’da Ömer El-Beşir’in istifası talebiyle başlayan eylemlerin ardından gerçekleşen darbeye Türkiye ve dünyadan tepkiler geldi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP'li 19 milletvekiline "Neden tepki göstermedin" fezlekesi
    HDP'li 19 milletvekiline "Neden tepki göstermedin" fezlekesi

    HDP'li 19 vekil hakkında Pervin Buldan ve Fatma Kurtulan'ın konuşmalarına "tepki göstermedikleri" gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

    Şimşir ailesi, 2 gündür haber alamadıkları oğulları Ozan için kaygılı
    Şimşir ailesi, 2 gündür haber alamadıkları oğulları Ozan için kaygılı

    İstanbul’da oturan Ali ve Şengül Şimşir, 2 gündür oğulları Ozan’dan haber alamıyor. Aile, çocuklarının daha önce muhbirliğe zorlandığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

    Ankara Batıkent’teki parkta zehirlenerek öldürülen köpeklerin sayısı 16'ya yükseldi. Soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    Rabia Naz cinayeti: Savcılığın açıklamasına Baba Vatan alınmadı
    Rabia Naz cinayeti: Savcılığın açıklamasına Baba Vatan alınmadı

    Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının, Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin düzenlediği basın toplantısına Baba Şaban Vatan alınmadı.

    Doğa Koleji öğretmenleri ücretlerini alamıyor
    Doğa Koleji öğretmenleri ücretlerini alamıyor

    Doğa Kolejinde çalışan öğretmenler geçtiğimiz aylarda ücretlerinin düzensiz yatırılması ve son olarak bu ay yatırılmamasına tepki gösterdi.