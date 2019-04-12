Mansur Yavaş iki ismi görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'nin genel sekreterliğe getirdiği Refik Tuzcuoğlu'nu görevden aldı, yerine MHP eski milletvekili Murat Özgan'ı getirdi.



Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’nin büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin göreve başlattığı Refik Tuzcuoğlu’nu görevden aldı. Görevden alınan Tuzcuoğlu’nun yerine MHP eski milletvekili Murat Özgan’ın atanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay istendi.

Yavaş, Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan’ı da görevden aldı. Yerine belediye müfettişlerinden Ata Şengül atandı.

Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Meclisi’ni Cumartesi günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırdığı belirtildi. Meclisin iki başkan vekili bu toplantıda seçilecek. Çoğunluk AKP’de olduğu için Başkanvekillerinin AKP’li üyelerden seçilmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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