"Müftülük Nikahına Hayır" diyen kadınlar beraat etti

Eskişehir’de düzenledikleri basın açıklamasıyla "Müftülük Nikahına Hayır" diyen Eskişehir Demokratik Kadın Platformu (EDKP) üyesi 44 kadın, 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada beraat etti.

22 Ekim 2017'de Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde müftülere resmi nikah yetkisi verilmesini protesto eden kadınlara ‘Valiliğin OHAL tedbirlerine uymadıkları gerekçesi ile 912 buçuk lira para cezası verilmişti. Kadınlar söz konusu cezayı ödemeyeceklerini açıklamıştı.

Açıklamanın ardından kadınlar hakkında "Eskişehir Valisinin aldığı tedbirlere aykırı hareket etmek" suçlamasıyla dava açıldı. 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakim 44 kadın hakkında beraat kararı verdi.

Konula ilgili açıklama yapan Av. Neriman Ersin, “2017 yılında ‘Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile birtakım ile resmi nikah kıyma yetkisini tanıyacak verilmesi gündeme gelmişti. Bu yasa ile birlikte artık müftüler hatta imamlar da resmi nikah kıymaya başladı. Kanun tasarısı kadınları ilgilendiren her yasa gibi, kadınların fikirleri sorulmaksızın; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'İsteseniz de istemeseniz de o yasa meclisten geçecek” söylemi ile de paralel şekilde hiçbir STK’nın görüşü alınmadan ve kadınların Türkiye’nin dört bir yanında yaptığı protestolara rağmen meclisten geçmişti” dedi.

Eskişehir’de de çocuk istismarının yolunu açan, çocuk yaşta evlilikleri meşrulaştıran bu yasaya karşı kadınların tepki gösterdiğini hatırlatan Ersin, kadınların bu yasanın getireceği olumsuz sonuçları kamuoyuna bildirmek üzere birçok etkinlik düzenlediğini belirtti.

OHAL bahane edilerek, valinin aldığı tedbirlere aykırı hareket etmek suçlamasıyla dava açıldığını dile getiren Ersin, “8. Asliye Ceza Mahkemesinde 44 kadının yargılandığı ceza davası açılmıştı. Yargılama boyunca mahkemede yargılanan kadınlar tarafından direkt olarak kadınları hedef alan, çocuk yaşta evliliklerin önünü açan, laikliğe aykırı olan bu yasaya kadın olarak tepki göstermenin ifade özgürlüğü kapsamında ve kadın hareketinin de bir gereği olduğu ifade edildi. 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme protesto eylemine katılan 44 kadının beraatine karar verdi” diye konuştu. (Eskişehir/EVRENSEL)

Kadınlardan yasaya tepki: #MüftülükYasasıHükümsüzdür