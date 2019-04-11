Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerine yine yasak kararı

Fransa'da Sarı Yeleklilerin cumartesi günü Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde ve Lille kentinin merkezinde yapmayı planladığı eylemlerinde yasaklandığı bildirildi.

Paris Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, göstericilerin Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinden de uzak tutulacağı kaydedildi.

Lille Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da cumartesi günü kentin merkezinde eylem yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Geçen haftalarda da Champs-Elysees Caddesi'nin yanı sıra Bordeaux, Toulouse, Avignon, Rouen gibi birçok şehirdeki eylemlere izin verilmemişti.

Sarı Yelekliler eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor. Resmi verilere göre, eylemlerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın kişi de tutuklandı. (DIŞ HABERLER)

Sarı Yelekliler'e Paris'te eylem yasağı

Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin yasaklanmasına rağmen sokaklarda