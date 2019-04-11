Ekrem İmamoğlu: Maaşını alıyor, işe gelmiyorsa kartını bırakıp gitsin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye tebrik ziyaretinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'yi tebrik etti Fotoğraf: DHA

Kemal Çebi’ye ziyaretinin ardından kendisini bekleyen kitleye seslenen Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’deki usulsüzlük iddialarına “Yapmayın ayıp ediyorsunuz. 350 bin Büyükçekmeceli’yi rencide ediyorsunuz. 350 bin Büyükçekmeceli’nin onuru ve gururu ile oynuyorsunuz. Türkiye'nin tarihinde görülmemiş kapı kapı gezip insanlara tespit soruları soruyorsunuz. Seçim bitmiş, mazbatayı vermişsin ve vatandaşı rahatsız ediyorsun” sözleriyle tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu, “İlk gece söyledim, şimdi bütün başkanlarımla ve bütün vekillerimle söylüyorum, bir kişinin hakkını yemedim, görecekler hakkını yedirtmeyeceğim. Çalışan hiçbir kardeşimizin işiyle gücüyle uğraşmayız. Maaşını alıyor, işe gelmiyorsa, başka işlerle uğraşıyorsa şimdiden kartını bırakıp gitsin” şeklinde konuştu. (İstanbul/DHA)