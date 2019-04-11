Şimşir ailesi, 2 gündür haber alamadıkları oğulları Ozan için kaygılı

Ali ve Şengül Şimşir çifti 9 Nisan’da beri, oğulları Ozan Şimşir’den haber alamıyor. 2 gündür Ozan’ın eve gelmediğini ve telefonuna da ulaşamadıklarını belirten Şimşir çifti, “Ozan son dönemde oldukça kaygılı ve durgundu. 31 Mart seçimlerinde sandık görevlisiydi. Ancak sağlığı iyi olmadığı için bu görevini dahi yerine getiremedi. İki gündür kendisine ulaşamıyoruz. Ozan’a defalarca sormamıza rağmen kaygılı durumu hakkında bize hiçbir şey söylemedi. Şimdi biz de kaygı ve korku içindeyiz” dedi.

Baba Ali Şimşir eski sendikacı olduğunu ifade ederek; “Oğlum Ozan öğretim gördüğü Sakarya’da birkaç kez ‘muhbirlik’ yapması için zorlanmıştı. Mezun olup Kartal’a yanımıza geldiği için olayı önemsemedik. Ancak askerliğinin tecili ve iş arayışı sürecinde de kimliği belirsiz kişilerce yine benzer tekliflerle karşılaşmış. Oğlum toplumsal olaylara karşı duyarlıdır ama hiçbir örgütle ilişkisi yoktur. Bir tek Pir Sultan Abdal Derneği üyesidir” diye konuştu.

“Sesimizi oğlumuza duyurmak istiyoruz” diyen Şimşir çifti, “Oğlumuz Ozan’ın son günlerdeki halini dikkate aldığımızda kaygı ve korkularımız daha da arttı” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)